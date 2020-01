Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10 Lite: smartphone con stilo premium o conveniente?

The Galaxy Note 10 (L) and Note 10 Lite (R)

Al CES 2020 di gennaio, Samsung ha presentato il Galaxy Note 10 Lite , una versione "economica" del Galaxy Note 10 introdotto sei mesi fa. Note 10 Lite è lo smartphone entry-level della gamma Note, e la sua uscita probabilmente ridurrà anche il prezzo dei precedenti Note; detto questo, offre funzioni tali da renderlo un'adeguata alternativa a questi ultimi. Qual’è la differenza tra Samsung Galaxy Note 10 e il nuovo Galaxy Note 10 Lite? In questo articolo vi illustreremo le loro principali caratteristiche tra cui le specifiche e le sensazioni che il nuovo Note ci ha trasmesso durante la nostra breve prova.

Disponibilità e prezzo

Samsung Galaxy Note 10 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Note 10 è il modello più costoso, come suggerisce il nome; include 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione: a differenza di molti smartphone Samsung , è disponibile solo con questa opzione di storage.

Il prezzo di Note 10 è leggermente diminuito, ma è ancora uno degli smartphone più costosi sul mercato. Il prezzo del Galaxy Note 10 Lite non è ancora stato annunciato, tuttavia si vocifera possa costare la metà della versione standard. Detto questo, Samsung Galaxy Note 10 Lite ha uno spazio di archiviazione e una quantità di RAM inferiore.

Design e display

Stranamente, Galaxy Note 10 Lite ha dimensioni maggiori della versione standard, misura 163,7 x 76,1 x 8,7 mm contro i 151 x 71,8 x 7,9 mm del Note 10. Il nuovo dispositivo pesa 199 g, 31 g in più di Note 10, il che rende il nome "Lite" un po' ironico.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (Image credit: Future)

Nessuno dei dispositivi ha un jack per cuffie da 3,5 mm, ma entrambi includono una porta USB-C standard e uno stilo S Pen. Le fotocamere posteriori dei 2 dispositivi sono posizionate nell'angolo superiore sinistro del pannello posteriore, Note 10 le ha configurate in una fila verticale mentre Note 10 Lite vanta un blocco quadrato.

L'altra differenza principale tra i due è lo schermo: la versione Lite vanta un display Super AMOLED da 6,7 pollici, mentre Note 10 ne monta uno Dynamic AMOLED da 6,3 pollici curvo. La risoluzione del display di Note 10 Lite (1080 x 2400 pixel) è leggermente superiore a quella di Note 10 (1080 x 2280 pixel), tuttavia la densità di pixel di quest'ultimo è maggiore.

Samsung Galaxy Note 10 arriva a 401 pixel per pollice, mentre Note 10 Lite si ferma a 394 ppi. I display di entrambi i dispositivi hanno un foro centrale sul bordo superiore del display che ospita la fotocamera anteriore.

Samsung Galaxy Note 10 (Image credit: Future)

Fotocamera

Le fotocamere posteriori dei due dispositivi sono simili: una lente principale da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP su entrambi, ma un obiettivo grandangolare da 12 MP per Note 10 Lite e uno ultra-wide da 16 MP per Note 10.

Certo, l'apertura delle lenti è differente (l'obiettivo principale del Note 10 vanta un'apertura variabile), ma la qualità degli scatti è simile, mentre Galaxy S10 e Galaxy S10 Lite sono ben diversi da questo punto di vista.

Galaxy Note 10 Lite (L) rispetto al Galaxy S10 5G (R) in termini di selfie. (Image credit: Future)

Non abbiamo testato a sufficienza la fotocamera di Samsung Galaxy Note 10 Lite, ma gran parte della qualità di uno scatto ricade sul software e entrambi i dispositivi hanno la stessa app di post-elaborazione di Samsung.

La fotocamera frontale del Samsung Galaxy Note 10 Lite è da 32 MP, una risoluzione ben maggiore dei 10 MP di quella del Galaxy Note 10, tuttavia a causa delle differenze nelle dimensioni dei pixel, Note 10 potrebbe scattare foto migliori in condizioni di scarsa luminosità, in quanto catturerebbe più luce.

Autonomia

La batteria da 3.500 mAh del Samsung Galaxy Note 10 è durata per un'intera giornata durante i test condotti per la recensione, ma con un uso intenso è terminata prima di rincasare. Galaxy Note 10 Lite monta una batteria da ben 4.500mAh e speriamo che possa far meglio nonostante un display più ampio.

Non sappiamo con quale caricabatterie sarà confezionato Galaxy Note 10 Lite; Note 10 ne ha uno da 25 W. Galaxy S10 Lite dovrebbe supportare una ricarica rapida di 15 W, e riteniamo che Note 10 Lite offra un supporto simile. Sebbene Note 10 disponga della ricarica wireless da 12 W dubitiamo che Note 10 Lite supporterà questa tecnologia. Note 10 implementa anche la tecnologia Wireless PowerShare, che trasforma il dispositivo in un caricabatterie wireless da 9 W; una funzione assente su Lite.

Samsung Galaxy Note 10 (Image credit: Future)

Scheda tecnica

Samsung Galaxy Note 10 monta un Soc Snapdragon 855 o Exynos 9825, a seconda dei mercati cui è destinato; sono entrambi chip di fascia alta del 2019. Samsung Galaxy Note 10 Lite invece si accontenta di un Exynos 9810, lo stesso processore montato su Samsung Galaxy Note 9.

Come metro di paragone, Samsung Galaxy S20 potrebbe essere equipaggiato con l'atteso Snapdragon 865 .

Note 10 monta almeno 8 GB di RAM, a differenza di Note 10 Lite che ne offre 6 GB o 8 GB, a seconda delle regioni cui è progettato. Samsung Galaxy Note 10 viene fornito con 256 GB di storage, mentre Note 10 Lite si ferma a 128 GB, ma include uno slot per schede microSD, rispetto alla variante standard.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Note 10 viene fornito con Android 9, mentre Note 10 Lite con Android 10 ; detto questo, è facile aggiornare il vecchio modello. Entrambi i dispositivi sono caratterizzati dall'interfaccia One UI di Samsung, che vanta toni smorzati e icone con bordi arrotondati.

Quale prendere?

Samsung Galaxy Note 10 ha un comparto fotografico leggermente migliore, più potenza d'elaborazione, una maggiore densità di pixel e uno schermo curvo dall'aspetto premium.

È un dispositivo di fascia alta, e il prezzo è altrettanto "alto". Galaxy Note 10 Lite sarà disponibile a un prezzo minore, poiché è un dispositivo di fascia media; a nostro avviso tutti coloro che non possono permettersi Note 10, rimarranno soddisfatti dalla versione Lite.