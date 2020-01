Samsung Galaxy Note 10 Lite è uno smartphone di classe business dotato di stilo S Pen e pensato per un pubblico con un budget minore. Questa è la motivazione dietro all'uscita di questo modello (l'azienda ha fatto un'operazione simile con Galaxy S10e ) che affiancherà Galaxy Note 10 e Note 10 Plus .

Quando abbiamo provato Note 10 Lite al CES 2020 in realtà non sembrava leggero tra le mani. Ha uno schermo da 6,7 pollici (piatto anziché curvo), tre fotocamere posteriori e una batteria da 4.500 mAh, che dovrebbe fornire energia per tutta la giornata.

(Image credit: Future)

Il prezzo minore (ma non ancora annunciato) è dovuto ad alcuni compromessi; il display è Full HD + invece che QHD, alcuni dei gesti S Pen aggiuntivi (come lo zoom avanti e indietro sulla fotocamera in remoto) sono stati eliminati e non c'è supporto per memo off-screen, ma questi piccoli limiti non saranno un problema per molte persone.

Monta il vecchio Soc Samsung Exynos 9810 a 10nm equipaggiato su Note 9, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; insomma, specifiche di tutto rispetto.

La fotocamera frontale da 32 MP del Samsung Note S10 Lite (a sinistra) contro la fotocamera selfie da 10 MP del Samsung Galaxy S10 5G (a destra) che avevamo a portata di mano. Non lasciatevi ingannare dalla maggiore risoluzione (Image credit: Future)

Il vero mistero di Note 10 Lite, a nostro avviso, è il comparto fotografico. La fotocamera posteriore a tripla lente ha un aspetto diverso da quella del Galaxy Note 10 e, secondo alcune voci, è ispirata a quella del prossimo Galaxy S11.

L'obiettivo principale è da 12MP ma vanta un'apertura f / 2.2, perde la doppia apertura di Note10 (che passa da f / 1.5 a f / 2.4 a seconda delle condizioni di illuminazione). É equipaggiato con un teleobiettivo da 12 MP, la stessa risoluzione dell'ottica di Note 10, mentre l'obiettivo grandangolare è da 12 MP, rispetto a quello da 16 MP di Note 10.

La fotocamera frontale da ben 32 MP sulla carta sembra fantastica, ma la dimensione dei pixel è di 0,8um; Note 10 Plus invece include una fotocamera frontale da 10 MP, ma con pixel da 1,22 um, che quindi raccolgono più luce. Sebbene la fotocamera frontale di Note 10 Lite abbia una risoluzione maggiore, potrebbe entrare in crisi in condizioni di scarsa luminosità.

(Image credit: Future)

Primo verdetto

L'arrivo di Samsung Galaxy Note 10 Lite lascia perplessi specie se in concomitanza dell'uscita del Samsung Galaxy S11 , prevista per martedì 11 febbraio , e di Samsung Galaxy S10 Lite .

Detto questo, è uno smartphone accessibile dotato di stilo, in particolare con funzioni per selfie in remoto e Live Messages tanto care ai millenial (vedi foto sopra). Samsung ha ampliato il fascino della sua linea Galaxy Note oltre la ristretta fascia di clienti business, e ciò si rifletterà probabilmente in un prezzo più basso (non ancora annunciato). Siamo lieti di vedere uno smartphone dal design premium, con una stilo e a un prezzo inferiore.