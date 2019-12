Samsung Galaxy S10 Lite: quando esce, prezzo e novità

Samsung Galaxy S10 Lite è un telefono che non siamo sempre stati certi sarebbe uscito, almeno con questo nome. Questa è stata una mossa che non ci aspettavamo da Samsung, vista l’esistenza di Samsung Galaxy s10e l’uscita prossima del Samsung Galaxy S11. Insomma, si tratta di una scelta inaspettata, ma è tutto vero. E mentre l’unico dato confermato da Samsung è il nome, stanno trapelando molte indiscrezioni che riempiono questo vuoto, dicendoci quasi tutto ciò che vorremmo sapere riguardo il Samsung Galaxy S10 Lite.

Troverete tutte le informazioni che state cercando in questo articolo: specifiche tecniche, possibile fascia di prezzo e dettagli sulla data di rilascio. Come sempre, non trattandosi di informazioni ufficiali, consideratele con la giusta cautela.

Informazioni principali

Cos'è? Un modello di fascia bassa della lineup S10

Un modello di fascia bassa della lineup S10 Quando uscirà? Probabilmente dicembre o gennaio

Probabilmente dicembre o gennaio Quanto costerà? Forse 740$ (circa 669 euro)

Samsung Galaxy S10 Lite, data di uscita e prezzo

Il più recente rumor sull’arrivo del Samsung Galaxy S10 Lite ha suggerito una data intorno al 20 dicembre, perciò è probabile che venga messo in vendita a breve.

Quest’ultimo è un rumor che si allinea con i precedenti: uno di questi parlava di una data di uscita nel mese di dicembre, mentre un altro fu più preciso, mirando al 27 dicembre. Altrove abbiamo però sentito che il Samsung Galaxy S10 Lite non verrà rilasciato prima della metà di gennaio. Quindi non possiamo dirci certi su chi abbia ragione in questo momento, ma le voci sono concordi nell’affermare che ormai l’attesa sia quasi giunta al termine.

Per quanto riguarda il prezzo, più fonti hanno indicato che il Galaxy S10 Lite sarà venduto alla cifra di 740$ (circa 669 euro). Questo cifra porrebbe il nuovo modello in linea con il costo attuale del Samsung Galaxy S10 standard.

S10 Lite potrebbe costare quanto l’S 10, foto sopra (Image credit: Future)

Schermo e design

Sono comparsi in rete vari render che, apparentemente, mostrano il Samsung Galaxy S10 Lite. In realtà, queste immagini sembrano anticipare il Galaxy S11 piuttosto che il Samsung Galaxy S10.

Ciò è dovuto alla presenza del foro dove è alloggiata la fotocamera, nella parte superiore centrale dello schermo invece che in alto a destra, inoltre è presente un grande comparto fotografico sul retro, in alto a sinistra.

La cornice è in metallo, la scocca è probabilmente in vetro, e non è presente alcun jack per le cuffie. Da notare come nell’immagine sottostante si faccia riferimento al Samsung Galaxy A91, mentre noi crediamo che questo sia semplicemente un altro nome attraverso cui si fa riferimento al Samsung Galaxy S10 Lite.

[Exclusive] Samsung Galaxy A91 renders show Galaxy Note 10-like punch-hole display, triple cameras https://t.co/KcAUIxsDeFDecember 3, 2019

Questa immagine riporta quello che, probabilmente, sarà il design del Samsung Galaxy S10 Lite. Inoltre è importante rilevare che la casa produttrice ha anche brevettato un design più simile al resto della linea S10, con una fotocamera nella parte posteriore spostata verso il centro, e una fotocamera frontale doppia inserita in alto a destra rispetto allo schermo. Il brevetto non fa però riferimento al modello S10 Lite quindi, plausibilmente, vedremo questo stile su un altro telefono.

Parlando dello schermo, quasi ogni rumor uscito finora lo descrive come un display da 6.7 pollici. Solo una fonte si è rivelata leggermente in disaccordo, suggerendo una grandezza pari a 6.69 pollici. Infine, sembra che il display sarà un Full HD+ Super AMOLED.

Camera

Ormai ci è giunta più volte voce che il Samsung Galaxy S10 Lite disporrà di una fotocamera costituita da ben tre sensori: il principale da 48MP, uno secondario grandangolare da 12MP e uno da 5MP che potrebbe essere un sensore per la profondità oppure un sensore macro, dipende in quale leak riponete la vostra fiducia. A ogni modo sembra che lo smartphone non avrà un teleobiettivo.

Riguardo quest’ultima indiscrezione, l’integrazione di una fotocamera dotata di zoom rimane ancora possibile, infatti i render precedenti mostrano la presenza di una lente quadrata, e questa viene adottata solitamente nelle fotocamere dotate di zoom.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, tutte le indiscrezioni sembrano concordare sul fatto che il Galaxy S10 ne avrà una da 32 MP.

Sembra che l’S10 disporrà di più lenti dell’ S10e, immagine sopra (Image credit: Future)

Batteria e specifiche

Come per le altre specifiche, i rumor suggeriscono che il Galaxy S10 Lite monterà un chipset Snapdragon 855, accompagnato da 8 GB di RAM e 12 8GB per lo storage dei dati. Infine, per quanto concerne il sistema operativo, la scelta è probabile ricada su Android 10.



Il Samsung Galaxy S10 Lite, come riportato da varie fonti, disporrà di una batteria da 4,500mAh. Anche questo è un leak che ci è giunto all’orecchio molte volte, quindi è probabile che sia veritiero. Si tratterebbe di una delle batterie più prestanti che Samsung abbia mai messo in uno smartphone della linea S, l’equivalente di quella presente nel Samsung Galaxy S10 5G. La batteria apparentemente supporta la ricarica rapida da 45W.