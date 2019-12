Galaxy S10 Lite monta un obiettivo unico nella gamma Samsung

Quella del Samsung Galaxy S10 Lite è una delle storie più strane del 2019; non ci saremmo mai aspettati che la società avrebbe rilasciato una seconda versione economica di Galaxy S10, anche se alcune voci di corridoio sembrano suggerire il contrario. La sorpresa più grande riguarda le specifiche della fotocamera: sembra che il dispositivo abbia una funzionalità che nessun altro telefono Samsung ha, ovvero un obiettivo macro.

WinFuture afferma infatti di aver messo le mani su un elenco di specifiche che riguardano il prossimo Galaxy S10 Lite. Molte di queste si allineano a ciò che abbiamo già sentito in precedenza, ma la possibilità di vedere un obiettivo macro integrato rappresenta una bella novità.

L’obiettivo macro viene utilizzato per scattare foto ravvicinate di oggetti senza problemi di messa a fuoco o qualità. Al momento, pochi telefoni dispongono di questi obiettivi, come Honor 20 e Xiaomi Mi Note 10, in quanto la maggior parte dei produttori evita di utilizzarli preferendo l’utilizzo del teleobiettivo (che apparentemente non sembra presente nel Galaxy S10 Lite).

A quanto pare infatti, il Galaxy S10 Lite non avrà un obiettivo zoom, nonostante sia una caratteristica davvero comune negli smartphone. Alcuni modelli economici, come in questo caso, abbandonano la funzione a favore di sensori ultra-wide e/o di profondità.

La configurazione della fotocamera apparentemente includerà un sensore principale da 48 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP e l’obiettivo macro da 5 MP. Avevamo già sentito parlare della fotocamera da 5 MP, ma sembrava trattarsi di un sensore di profondità per una sfocatura dello sfondo più accurata. D’altra parte, non sono informazioni affidabili al 100%, dato che non sappiamo esattamente dove WinFuture le abbia ottenute.

Galaxy S10 Lite: specifiche tecniche

WinFuture suggerisce che il Galaxy S10 Lite avrà lo stesso processore Snapdragon 855 del Galaxy S10, che era all'avanguardia al suo arrivo sul mercato, ma ora è stato superato dallo Snapdragon 865.

Lo schermo sembra essere un display Super AMOLED da 6,7 ​​pollici, straordinariamente grande e di alta qualità per un telefono "Lite". Detto questo, anche i telefoni di fascia media della serie Galaxy A hanno schermi di qualità in relazione al loro prezzo, caratteristica tra le più apprezzate dai clienti Samsung.

Tra le specifiche si parla di una batteria da 4.500 mAh, che corrisponderebbe a quella del Galaxy S10 5G, la più grande batteria mai montata su un Galaxy S.

Infine, a quanto pare, il telefono ha rispettivamente 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, caratteristiche sorprendenti per un telefono economico. Questi aspetti fanno del Samsung Galaxy S10 Lite un modello “Entry level”, se lo si paragona all’originale S10, ma molto meno “Lite” di quello che il nome vorrebbe far credere.

Il presunto prezzo conferma quanto riportato da alcune voci circolate di recente: il leak parla di un prezzo iniziale di € 669, a sostegno di una voce precedente che elencava lo stesso prezzo. È molto meno del prezzo di commercializzazione del Galaxy S10 e decisamente più conveniente di tutte le offerte viste finora che lo riguardano. Ciò nonostante, al momento Samsung Galaxy S10e si trova a un prezzo più conveniente.

WinFuture prevede che Samsung Galaxy S10 Lite sarà messo in vendita "tra pochi giorni" (dopo il 20 dicembre). A breve scopriremo se le informazioni trapelate sono attendibili o meno.