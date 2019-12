Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite: svelati i prezzi

Uno degli ultimi punti di domanda riguardanti Samsung S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite risiede nel loro prezzo di lancio e ora, stando alle diverse voci di corridoio che si susseguono, potremmo aver finalmente risolto anche questo enigma.

Datart (un rivenditore slovacco) ha pubblicato nel proprio store online i possibili prezzi in Euro, partendo dai €609 (circa $675/£510/AU$990) di Samsung Galaxy Note 10 Lite per arrivare ai €669 (circa $740/£565/AU$1,090) di Samsung Galaxy S10 Lite.

Per dovere di informazione, lo store ha in listino anche il Samsung Galaxy A51 a €375 (circa $415/£315/AU$610) e il Galaxy A71 a €469 (circa $520/£395/AU$760), indicando il 27 dicembre 2019 come data di disponibilità dei quattro smartphone.

È importante prendere questi prezzi con le pinze in quanto risultano ancora puramente ufficiosi e potrebbero rivelarsi esclusivamente dei “segnaposto”.

L’elenco (che è stato pubblicato per la prima volta da GalaxyClub) non è più presente online, segnale che questi potrebbero rivelarsi essere davvero i prezzi ufficiali – o più probabilmente quelli che lo store proporrà al momento dell’uscita.

Lite di nome ma non di fatto

I prezzi visti in precedenza, almeno in Europa, renderebbero il Samsung Galaxy Note 10 Lite nettamente più economico del fratello maggiore Samsung Galaxy Note 10, ma ciò significherebbe immettere il Galaxy S10 Lite nella stessa fetta di mercato occupata attualmente dal Samsung Galaxy S10, poiché il prezzo di quest’ultimo è in calo rispetto al lancio.

Lo stesso vale anche per il mercato extraeuropeo.

Ciò non significa necessariamente che il Galaxy S10 Lite subirà una perdita di appeal nei confronti del Galaxy S10 in versione base, anzi, alcune indiscrezioni parlano di uno schermo più grande da 6,7 pollici e di una batteria più capiente da 4500 mAh, oltre a condividere con S10 lo stesso chipset Snapdragon 855 e la tripla fotocamera.

Non ci resta che attendere il 27 Dicembre per confermare o meno queste voci, anche se altre fonti affermano che S10 Lite e Note 10 Lite non vedranno la luce prima del prossimo gennaio – almeno in India.

Leggi la nostra recensione dettagliata del Samsung Galaxy Note 10 Plus

Via SamMobile