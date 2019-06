Nuovi leak sul Samsung Galaxy Fold 2

Il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, non è ancora in vendita e già si parla del suo successore a conchiglia con tanto di dettagli e indiscrezioni.

Il sito coreano ET News ha pubblicato un report sul prossimo pieghevole Samsung che noi abbiamo chiamato Samsung Galaxy Fold 2. Non è chiaro da dove arrivino queste informazioni, ma la reputazione di ET News è buona, almeno fino ad oggi.

Le ultime notizie sugli smartphone pieghevoli

Cosa pensiamo del Samsung Galaxy Fold

I migliori smartphone di Samsung

Secondo queste informazioni il Galaxy Fold 2 avrà uno schermo da 6.7 pollici. Si tratta delle stesse dimensioni del Samsung Galaxy S10 5G, ma a differenza del S10 5G si potrà piegare a metà lungo l'asse orizzontale.

Una volta piegato lo schermo principale non sarà visibile, ma rimarrà un mini display da un pollice con le informazioni principali e le notifiche.

L'attuale Galaxy Fold si piega invece lungo l'asse verticale e non quello orizzontale e ha uno schermo secondario più grande. Il prossimo Galaxy Fold 2 assomiglierà perciò ai vecchi telefonini a conchiglia che si piegavano orizzontalmente lasciando un minimo display per le chiamate perse. La differenza naturalmente sta nelle dimensioni dello schermo principale che oggi sono da maxi smartphone.

Lo stesso design dovrebbe avere il prossimo Motorola Razr V4, che si pensa richiamerà il concetto dei telefoni a conchiglia Motorola.

Quando sarà disponibile il Samsung Galaxy Fold 2?

Al momento non siamo nemmeno certi che il Samsung Galaxy Fold sarà venduto, figuriamoci il successore

I problemi di affidabilità del Galaxy Fold hanno causato un ritardo di alcuni mesi nella presentazione. Ora sembra che potrebbe venire presentato in agosto, ma nessuno è sicuro di niente.

Nel suo report, ET News indica che il Galaxy Fold 2 potrebbe essere presentato alla fine dell'anno, ma a noi sembra un po' presto considerando il fatto che non è ancora stato messo in vendita il primo.Più facile che venga presentato durante il lancio della serie Samsung Galaxy S11 così come il primo Fold è stato presentato insieme al Galaxy S10.

Siamo convinti che per allora avremo più notizie su Galaxy Fold 2 e per questo vi invitiamo a seguire TechRadar per scoprirle in anteprima.