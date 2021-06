Prime Day e friggitrice ad aria: è il momento giusto per comprare una

Una friggitrice ad aria nella vostra cucina? Perché no!

Le friggitrici ad aria sono diventate incredibilmente popolari nell'ultimo periodo e se state pensando di acquistarne una per sostituire la vostra vecchia friggitrice a immersione, vi consigliamo di aspettare il prossimo Prime Day.

L'Amazon Prime Day inizia lunedì 21 giugno e potrebbe essere il momento perfetto per prendere una delle migliori friggitrici ad aria a un prezzo fortemente scontato. Ci aspettiamo di vedere offerte sui marchi più venduti di Amazon, tra cui Cosori, Innsky, Princess e altre.

Durante lo scorso Amazon Prime Day, che per via della pandemia era slittato al 13 e 14 ottobre, ci sono stati diversi sconti interessanti sulle friggitrici ad aria e, a causa dell'enorme aumento di popolarità, quest'anno ci aspettiamo di vedere sconti altrettanto buoni, se non addirittura migliori.

(Image credit: Shutterstock)

Perché acquistare una friggitrice ad aria per il Prime Day?

Le friggitrici ad aria sono molto più versatili di quanto si pensi. Possono essere usate per cucinare cibi che altrimenti andrebbero fritti a lungo in grandi quantità di olio, ma con una friggitrice ad aria l'aggiunta di olio diventa un'operazione quasi chirurgica, poiché se ne utilizza pochissimo.

Questo piccolo elettrodomestico agisce come un piccolo forno elettrico ventilato e permette di cucinare di tutto, dalle patatine ai totani, passando per una serie di piatti quali salmone, bistecche e persino torte. Le friggitrici ad aria funzionano facendo circolare aria calda intorno al cibo finché non diventa croccante e cotto uniformemente su tutti i lati. La maggior parte dei modelli viene fornita con cestelli per friggere dotati di piccoli fori, che consentono all'aria calda di raggiungere il cibo in maniera omogenea.

In effetti, ci sono sole poche pietanze che non si è in grado di cucinare in una friggitrice ad aria e potreste scoprire che sono addirittura in grado di sostituire il forno di casa. In effetti le friggitrici ad aria non si usano solo per friggere, come nel caso delle tradizionali friggitrici ad immersione, ma sono dei veri e propri micro forni elettrici che consentono di cucinare decine di piatti diversi. Forse non potranno sostituire i fornelli, ma siamo sicuri che se avete la passione della cucina, una buona friggitrice ad aria diventerà la vostra nuova risorsa.

I modelli più economici costano meno di €50, ma i modelli più evoluti, capienti e dotati di accessori e funzionalità, possono superare senza problemi €200, perciò vi consigliamo di aspettare il Prime Day prima di cliccare sul tasto Acquista, gli sconti potrebbero davvero essere dietro l'angolo. Non ci aspettiamo riduzioni di prezzo solo sui modelli più vecchi, ma anche su alcune delle friggitrici ad aria più recenti e vendute, pertanto vi terremo aggiornati con tutte le offerte da non perdere.

Non potete aspettare fino al Prime Day?