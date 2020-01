OnePlus 8 Pro potrebbe avere un display migliore rispetto a Samsung Galaxy S20 Ultra

The OnePlus 8 Pro could have a punch-hole, unlike the OnePlus 7T Pro (above)

Sapevamo già che almeno alcuni modelli della gamma OnePlus 8 avrebbero montato display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma ora, grazie a un rendering di OnePlus 8 Pro, sappiamo anche che l'implementazione sarà probabilmente migliore rispetto a quella della gamma Samsung Galaxy S20.

L'immagine qui sotto, condivisa con true-tech.net da un noto informatore, suggerisce che non ci saranno restrizioni alla risoluzione, nonostante il refresh rate da 120Hz, al contrario dei dispositivi Samsung bloccati a una risoluzione FHD+; quest'ultimi, in QHD+, vedono scendere la frequenza d'aggiornamento del display a 60Hz.

Naturalmente, una frequenza di aggiornamento di 120Hz accoppiata ad un'alta risoluzione potrebbe comportare un notevole consumo della batteria, e in effetti questa immagine include una nota secondo la quale i 120Hz porteranno a una "durata della batteria leggermente ridotta". Detto questo, si potranno selezionare anche le modalità da 90Hz e 60Hz.

Exclusive: OnePlus 8 Pro Leaked Hands-On Photo Confirms 120Hz Display - https://t.co/1j3FCwlxJz pic.twitter.com/TdDCpvwpxwJanuary 20, 2020

Pare dunque che OnePlus stia lavorando per offrire un giusto compromesso tra autonomia e prestazioni. Oltre alla frequenza di aggiornamento, notiamo che OnePlus 8 Pro presenta un foro per la fotocamera frontale nell'angolo in alto a sinistra. Ciò non sorprende, poiché i rendering di OnePlus 8 Lite avevano già "anticipato" questa scelta stilistica, purtroppo dovremo rinunciare alla fotocamera a scomparsa e all'infinity screen di OnePlus 7T Pro.

Potrebbe sembrare un passo indietro, ma il meccanismo a scomparsa è fragile e rende meno pratico il riconoscimento facciale. Naturalmente, si tratta pur sempre di indiscrezioni, non sappiamo se questo sarà il design definitivo della gamma OnePlus 8, ma ci sembra plausibile. Detto questo, non dovremo aspettare molto, poiché la presentazione di questi dispositivi è prevista per il primo semestre dell'anno.

