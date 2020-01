OnePlus 8, pare che avrà uno schermo da120hz

The OnePlus 7 Pro

Abbiamo grandi speranze per l'imminente serie di telefoni OnePlus 8, in base alle notizie e alle voci che abbiamo visto finora e sembra che una caratteristica principale dei dispositivi potrebbe essere lo schermo, con l’'impressionante frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Lo diciamo perché OnePlus ha invitato i media cinesi a un evento presso la sua sede di Shenzen il 13 gennaio, e sembra che sarà l’occasione per mostrare la sua nuova tecnologia di visualizzazione. Lo si può intuire dall’invito, condiviso da un utente Weibo, che sembra contenere un indizio su uno schermo da 120 Hz. Schermo che potrebbe benissimo trovare posto su OnePlus 8. .

Uno schermo a 120Hz si aggiorna due volte più veloce rispetto a un normale telefono, rendendo l'esperienza visiva molto più fluida rispetto a uno schermo normale. Finora solo pochissimi smartphone ne sono dotati, tra cui

Asus ROG Phone 2 e Razer Phone 2, anche se alcuni smartphone nel 2019 sono entrati nel regno di 90Hz, incluso OnePlus 7 Pro.

Vale la pena sottolineare che in precedenza abbiamo sentito alcune voci sulla serie OnePlus 8 con schermi a 120Hz, alcune delle quali hanno suggerito che tutti e tre i telefoni OnePlus 8 previsti avranno display a 120Hz. Il OnePlus 8 Lite però sembrerebbe rimanere escluso da queste nuove funzionalità riguardanti lo schermo, stando a quello che sostengono altre notizie non ufficiali.

I leak (notizie non ufficiali) sono una cosa, ma il fatto che la società abbia confermato ufficialmente che sta lavorando su una nuova tecnologia riguardante gli schermi è un’altra. OnePlus, con un invito multimediale che mostra un display e indicando in modo inequivocabile le innovazioni, ci dà molte più ragioni per credere che i dispositivi più recenti dell'azienda avranno pannelli di fascia alta.

Lo sapremo per certo il 13 gennaio, quando si terrà l'evento Shenzen, nel caso ci sarà qualcosa di nuovo da segnalare faremo in modo di comunicarvelo.