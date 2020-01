Samsung Galaxy S20 avrà un display da 120Hz, ma sarà privo di jack per le cuffie

Le voci sulla gamma Galaxy S20 aumentano di giorno in giorno, e le ultime suggeriscono la presenza di un display da ben 120 Hz oltre all'assenza del jack per le cuffie. Pare che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su una versione definitiva del Samsung Galaxy S20 Plus. In passato, abbiamo scritto della confusione in merito al nome dei nuovi dispositivi, Galaxy S11 / S20, e dell'eventualità di un display da 120 Hz .

Ebbene la voce odierna conferma l'elevato refresh rate per il Galaxy S20 Plus. Queste indiscrezioni arrivano da Max Weinbach, collaboratore di XDA Developers , che ha ricevuto dei rendering da una fonte anonima con presunto accesso a un S20 Plus. In altre parole, le suddette caratteristiche potrebbero riguardare tutta la linea di smartphone Samsung in arrivo nel 2020.

(Image credit: XDA Developers / Max Weinbach)

Il leaker suggerisce anche che S20 Plus avrà un display con risoluzione WQHD+ (3.200 x 1.440 pixel) e un fattore di forma 20:9; tuttavia i 120Hz non sarebbero disponibili a questa risoluzione dato che la frequenza di aggiornamento massima sarebbe limitata al FHD+.

Negli ultimi anni, i top di gamma di Samsung hanno sempre montato display QHD+, ma per impostazione predefinita la risoluzione era fissata a 1080p. Per passare al QHD+, bisogna selezionare l'apposito valore dal menu Display / Schermo, chiaramente ciò riduce la durata della batteria. Se non altro è difficile notare la differenza tra la risoluzione Full HD+ e QHD+ su un display di queste dimensioni e la maggior parte degli utenti potrebbe non farci caso.

Detto questo, Samsung non è l'unica a lavorare su questa tecnologia, anche OnePlus sta lavorando per offrire display con un refresh rate di 120Hz, dopo quelli da 90Hz dei modelli del 2019. Come se non bastasse, si vociferava che anche la gamma iPhone 12 potesse ricevere display da 120Hz.

Nessun jack per le cuffie su Galaxy S20 Plus?

La fonte di XDA Developers, oltre ai rendering, ha incluso un video.

Questo breve filmato mostra un blocco posteriore con 4 fotocamere; purtroppo sembra che manchi il jack per le cuffie. Di certo non sarebbe una novità, poiché è già stato rimosso dal Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus ; il 2020 potrebbe segnare la definitiva rimozione di questo ingresso dai dispositivi di fascia alta del colosso coreano.