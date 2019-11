Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un display da 120Hz

Dopo l’uscita del primo Razer Phone nel 2017, in molti si sono chiesti quando i display da 120 Hz sarebbero diventati mainstream tra gli smartphone.

A quanto pare l’attesa è quasi finita - alcuni rumors infatti indicano che i nuovi iPhone in uscita nel 2020 potrebbero avere display da 120 Hz, mentre il OnePlus 8 Pro probabilmente avrà uno schermo con una frequenza di aggiornamento superiore ai 90 Hz del OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T.

Sembra che Samsung stia anche pianificando un aggiornamento per lo schermo del nuovo Galaxy S11, prossimo al rilascio. Un utente sconosciuto ha scoperto delle impostazioni nascoste nella beta della nuova One UI di Samsung che permette di scegliere tra 60Hz e 120Hz, come riportato dall’informatore @Universelce.

It offers three options:1. Turn off the high refresh rate mode and keep 60Hz2. Turn on the high refresh rate mode and keep 120Hz3. Turn on the high refresh rate mode and switch automatically between 60Hz and 120Hz.November 20, 2019