Samsung Galaxy S11 avrà zoom ottico 5X?

The Galaxy S10 Plus, above, only offers 2x optical zoom

Ci è giunta voce più volte che il Samsung Galaxy S11 potrebbe avere una fotocamera con zoom ottico 5x ed in questo momento sembra ancora più probabile, poiché la fotocamera è apparentemente chiamata con il codice interno di "Hubble".

Questo è concorde con una fonte apparentemente affidabile, secondo GalaxyClub. Hubble è ovviamente il nome di un famoso telescopio spaziale.

Dato che i telescopi vengono utilizzati per guardare oggetti distanti, è un nome che suggerisce fortemente che la fotocamera avrà notevoli capacità di zoom. La fonte non ha fornito ulteriori dettagli, né aveva informazioni sulla fotocamera da 108 MP che si dice anche che Samsung potrebbe usare nel Galaxy S11.

Hanno tuttavia suggerito che altri telefoni Samsung potrebbero essere lanciati con la fotocamera Hubble nel 2020, quindi potrebbe non essere solo la gamma del Samsung Galaxy S11 a ottenerlo. A proposito, non vi è stata alcuna conferma se tutti i modelli di Galaxy S11 potrebbero averla, come per esempio, il Samsung Galaxy S11 Plus.

Tutto ciò è puramente speculativo, ma le prove della presenza di un importante obiettivo zoom ottico stanno sicuramente crescendo, e se Samsung offrisse anche un obiettivo con 108 megapixel, allora, il Galaxy S11 potrebbe essere il telefono con la migliore fotocamera del 2020.

Ci aspettiamo che arriverà nel febbraio 2020 più o meno, quindi non rimane molto tempo da aspettare. Nel frattempo pubblicheremo tutte le indiscrezioni che riusciremo a ricevere.