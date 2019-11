Samsung Galaxy S11 avrà una nuova tecnologia per lo schermo

Gli smartphone Samsung Galaxy S in genere hanno schermi fantastici, perfetti per tutto, dalla visione dei film alla modifica dei post su Instagram, e sembra che il prossimo Galaxy S11 potrebbe avere uno schermo ancora migliore - o, almeno, un nuovo nome per la sua tecnologia di visualizzazione.

Questa notizia arriva da LetsGoDigital , un sito tecnologico olandese che ha scoperto un documento archiviato da Samsung all'inizio di novembre 2019 riportante il termine "SAMOLED".

Il brevetto è per il nome, non per la tecnologia, quindi non sappiamo con certezza quali funzioni e vantaggi offra S-AMOLED, ma possiamo dedurlo dal nome e dai precedenti telefoni Samsung.

I telefoni Samsung utilizzano display AMOLED, con il Galaxy S10 che vanta la tecnologia Dynamic AMOLED e il Galaxy Note 9 dotato di uno schermo WQHD Super AMOLED.

Per la maggior parte, queste sono trovate di marketing piuttosto che reali miglioramenti tecnologici, ma questi nuovi nomi spesso presuppongono anche display migliori.

È probabile, quindi, che S-AMOLED sia solo un termine di marketing utilizzato per riferirsi alla tecnologia dello schermo del Galaxy S11: è curioso che Samsung abbia accorciato il prefisso di AMOLED in una singola lettera, anziché in un'intera parola, ma questa lettera probabilmente rappresenta qualcosa.

Quindi per ora non sappiamo quale sarà la risoluzione o la qualità del display del Samsung Galaxy S11, ma poiché Samsung non lo chiama più Dymanic AMOLED, possiamo aspettarci che vengano apportati alcuni cambiamenti e miglioramenti per il nuovo display.

Oltre al Samsung Galaxy S11

Vale anche la pena notare che la società che deposita il marchio è Samsung Display Co, la controllata di Samsung che produce schermi per telefoni, TV, tablet e altro; Display Co vende i suoi schermi anche ad altre società, tra cui Huawei, Motorola, Google e OnePlus.

Pertanto, potremmo vedere gli schermi S-AMOLED in più telefoni di altre società, oltre al Galaxy S11, ma è probabile che debutterà nel nuovo top di gamma di Samsung.

Riteniamo che la presentazione del Samsung Galaxy S11 avverrà a febbraio 2020, ma sono sempre più le indiscrezioni in merito, quindi rimanete sintonizzati su TechRadar per tutte le novità.