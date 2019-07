iPhone, nel 2020 arriva lo schermo a 120Hz?

Già esistono smartphone dotati di schermi a 120Hz, come il Razer Phone e il Razer Phone 2, ma è ancora una cosa relativamente insolita. Sembra comunque che Apple sia intenzionata a seguire la stessa strada, con l'iPhone del 2020.

A suggerirlo è Ice Universe, che già in diverse occasione ha fornito informazioni in anteprima sugli smartphone marchiate Apple. L'attuale iPhone XS ha un normale schermo a 60Hz.

Secondo il tweet di Ice Universe, la società di Cupertino sta "prendendo in considerazione l'idea di uno schermo con frequenza modificabile 60Hz/120Hz per l'iPhone 2020". Aggiunge inoltre che Apple sarebbe "in trattativa con Samsung ed LG" per la fornitura degli schermo stessi.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umuJuly 21, 2019

La frequenza variabile, da 60Hz a 120Hz, indicherebbe che gli iPhone funzionerebbero normalmente a 60Hz per risparmiare batteria, per passare a 120Hz quando necessario.

Se così fosse, non sarebbe la prima volta che Apple mette in commercio un prodotto con schermo a 120Hz. Troviamo questa soluzione sugli iPad dal 2017, almeno su alcuni modelli, ma senza i pregi dei pannelli OLED. I tablet Apple, infatti, usano schermo LCD.

Naturalmente, al momento Apple è occupata con la preparazione all'evento in cui sarà presentato iPhone 11, atteso per settembre. Ma è altrettanto chiaro che un'azienda come questa lavora con molto anticipo, e che ci sia già qualcuno al lavoro sull'iPhone del 2020. Ci vorrà un po', comunque, prima di avere qualche informazione rilevante su questo smartphone.