iPhone 11, Galaxy Note 10 e Pixel 4, ecco le date di uscita

I produttori di smartphone tendono a presentare i nuovi modelli più o meno nello stesso periodo ogni anno, e questo ci permette di farci almeno un'idea delle prossime uscite per il 2019. Ma l'operatore statunitense Verizon ha notevolmente ridotto i dubbi, pubblicando le date previste per i prossimi tre modelli principali, e gli unici restanti, dell'anno in corso.

Evan Blass (una fonte storicamente affidabile) ha condiviso via Twitter le date di uscita di Samsung Galaxy Note 10 per la metà di agosto, iPhone 11 per la fine di settembre e Google Pixel 4 per la metà di ottobre.

Sono date coerenti con quanto avevamo previsto, e che potrebbero essere precise, sopratutto se si considera la fonte e il fatto che Verizon ha probabilmente informazioni reali a disposizione. Ma come sempre con i leak, è opportuna un po' di cautela.

A parte le date, è interessante il fatto che la lista include un solo iPhone, il che lascia intendere che tutti i nuovi iPhone del 2019 arriveranno lo stesso giorno. Anche l'iPhone 11R quindi, mentre l'anno scorso l'iPhone XR è arrivato sul mercato un po' più tardi dei modelli principali.

È interessante anche il fatto che, a quanto pare, non vedremo il Pixel 4 fino alla metà di ottobre. Il che rende ancora più curiosa la scelta di Google di mostrare la parte posteriore del telefono.

Probabilmente sono informazioni affidabili, ma Google in passato ha già pubblicato informazioni confezionate ad hoc per confondere le acque (sopratutto con i nomi delle versioni di Android). Quindi magari il vero Pixel 4 non somiglierà a quello mostrato.

Non sapremo se queste date emerse sono precise, comunque, ancora per un po' di tempo.

