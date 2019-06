Google Pixel 4, ecco la prima foto ufficiale

Google ha mostrato la prima vera immagine del Google Pixel 4, cioè la prossima generazione del suo smartphone, la cui presentazione è attesa per ottobre 2019.

Mancano ancora quattro mesi alla presentazione, ma grazie a questa immagine possiamo dare almeno un'occhiata alla back cover dello smartphone. Si nota il modulo fotografico incapsulato in una cornice quadrata.

"Ebbene, siccome sembra che ci sia un po' d'interesse, ecco a voi! Aspettate di vedere cosa può fare", si legge su un post Twitter (@madebygoogle) della stessa Google.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1June 12, 2019