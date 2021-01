MacBook Pro 16 pollici (2021): data di uscita, prezzo e indiscrezioni

Il primo MacBook Pro da 16 pollici è stato presentato nel novembre 2019; raccolse molti pareri positivi grazie al suo display più ampio e alle dimensioni compatte (condivideva le misure del MacBook Pro da 15 pollici).

Il modello da 16 pollici del 2020 non ha portato particolari novità, a parte l’aggiornamento della GPU; presumibilmente molti ormai staranno aspettando un nuovo modello.

La cosa non ci sorprende: a parte l’aumento delle dimensioni del display (con cornici molto più sottili), il design del modello 2019 è molto simile a quello del predecessore. Tutto ciò potrebbe cambiare con il MacBook Pro 16 pollici (2021): Apple potrebbe rimuovere la Touch Bar e reimplementare la tecnologia MagSafe, inoltre si è vociferato anche di un nuovo schermo MiniLED.

L’aspetto più interessante riguarda il processore: qualche mese fa l’azienda ha introdotto una CPU proprietaria, Apple M1, che si è rivelata molto performante, per cui sarebbe fantastico vederne il successore (un ipotetico Apple M2 o M1X) sul modello 2021.

Di seguito, trovate tutte le informazioni sul MacBook Pro 16 pollici (2021), dalle indiscrezioni ai leak.

Dritti al punto

Che cos'è? Il successore del MacBook Pro da 16 pollici (2019)

Il successore del MacBook Pro da 16 pollici (2019) Quando esce? Probabilmente nel terzo trimestre del 2021

Probabilmente nel terzo trimestre del 2021 Quanto costerà? Probabilmente quanto il modello attuale (fino a 3.300 euro)

(Image credit: Future)

Disponibilità e prezzo

Il MacBook Pro 16 pollici (2021) dovrebbe debuttare nel terzo trimestre di quest’anno, come i predecessori.

Una delle fonti più affidabili del settore, l'analista Ming-Chi Kuo, ha infatti affermato che il modello da 16 pollici (2021) potrebbe debuttare nel secondo o terzo trimestre di quest’anno. Kuo ha anche suggerito che i nuovi MacBook useranno solo processori basati su ARM e progettati da Apple. Di recente, Kuo ha ribadito che il nuovo MacBook Pro 16 pollici (2021) sarà presentato nel terzo trimestre .

Secondo DigiTimes , il notebook potrebbe debuttare nel secondo trimestre, ma non è la fonte più affidabile.

Anche il rispettato informatore Mark Gurman ha suggerito un lancio a partire dalla seconda metà del 2021 . In teoria, il nuovo MacBook Pro potrebbe essere presentato già a luglio. Di solito, l’azienda presenta i nuovi prodotti verso la fine del terzo trimestre dell’anno, ma la finestra di lancio potrebbe cambiare a causa della pandemia.

Per quanto riguarda il prezzo, nessuno ha proposto una cifra, tuttavia è plausibile che l’azienda non si discosterà molto da quello dell’attuale modello, che parte da € 2.799.

(Image credit: Future)

Design

Come accennato, molti rumor suggeriscono che Apple potrebbe rinnovare il design del laptop, il che è molto interessante.

Bloomberg (articolo di Mark Gurman) ha dichiarato che il MacBook Pro 16 pollici (2021) sarà "simile" al predecessore e che l’azienda opterà solo per un leggero restyling.

Ming-Chi Kuo la pensa diversamente: l’analista ritiene che il modello 2021 abbandonerà il design “sinuoso'' di quello attuale a favore di uno più “piatto '' ispirato a quello degli iPhone 12 .

Uno dei più grandi cambiamenti, tuttavia, riguarda la rimozione della Touch Bar (quantomeno sui modelli da 16 pollici).

La barra, situata nella parte superiore della tastiera, non è gradita da tutti gli utenti e aumenta il costo del prodotto, quindi potrebbe essere sostituita dai tradizionali tasti funzione. Gurman sostiene che Apple stia testando prototipi di MacBook Pro 16 pollici senza la Touch Bar, poiché non è poi così apprezzata.

(Image credit: Future)

In breve, potrebbero essere introdotte versioni del MacBook Pro 16 pollici (2021) prive della famosa Touch Bar (ciò potrebbe influire sulla quantità di sviluppatori che supporteranno la periferica).

Al contrario, una funzionalità che potrebbe essere reintrodotta è la tecnologia MagSafe; si tratta di una popolare soluzione di ricarica (introdotta molti anni fa) che, come suggerisce il nome, sfrutta una connessione magnetica per tenere saldi il connettore e il cavo di ricarica; se quest’ultimo fosse strappato inaspettatamente, i connettori non verrebbero danneggiati.

MagSafe offre anche una ricarica più rapida, un altro potenziale vantaggio; in ogni caso, speriamo che Apple manterrà la possibilità di ricaricare il notebook via USB-C. Ancora una volta, Kuo e Gurman condividono tale possibilità.

Kuo ha anche indicato che il nuovo MacBook Pro 16 pollici avrà più porte, ma non ha spiegato di quali tipologie. Beh, è una notizia promettente per molti utenti: nella nostra recensione sul MacBook Pro 16 pollici (2019) , abbiamo evidenziato che ci sono solo quattro porte Thunderbolt e nessun'altra opzione di connettività, come uno slot per schede SD o microSD.

(Image credit: Future)

Le indiscrezioni

A parte le suddette modifiche di design, due sono le voci principali sul MacBook Pro 16 pollici (2021): l’abbandono dei processori Intel a favore di chip proprietari e l’introduzione di uno schermo MiniLED.

Ming-Chi Kuo ritiene che non ci saranno varianti con CPU Intel per il nuovo MacBook Pro 16 pollici, ma solo chip Apple, mentre Gurman ritiene che l’azienda presenterà il sequel del chip M1 che offrirà “più core e una GPU più performante”. Il numero esatto di core del nuovo chip, che potrebbe essere chiamato M1X, è oggetto di molte speculazioni: c’è chi parla di 12 core e chi di 20 (16 core più 4 core ad alta efficienza energetica).

Nessuno ne sa molto, ma le aspettative sono alte, date le prestazioni di Apple M1 (c'è anche la possibilità che Apple riproponga il chip).

(Image credit: Apple)

Lo schermo MiniLED è l'altra grande novità di cui si sente parlare. Kuo ha suggerito che i MacBook Pro 16 pollici (2021 e successivi) beneficeranno della tecnologia MiniLED (così come l'iPad). Teoricamente, i risparmi ottenuti montando il processore M1 (o il suo successore) aiuteranno a bilanciare il costo dello schermo di nuova generazione.

Un display MiniLED porterebbe a colori più vividi, a una migliore gamma dinamica e a un contrasto e una luminosità superiori, il tutto con una migliore efficienza energetica; si tratterebbe di un notevole passo in avanti in termini di qualità.

Stranamente, nell'ultima news di Kuo (relativa all'abbandono della Touch Bar), non c'era affatto menzione del display MiniLED. Discorso simile anche per Gurman, che però fa notare come Apple intende migliorare lo schermo del MacBook Pro 16 pollici con "un pannello più luminoso e ad alto contrasto".

In altre parole, la pista sul display MiniLED è andata via via scemando, ma sembra che Apple possa comunque introdurre un display migliore, anche se magari non un MiniLED.

Se Apple dovesse mantenere la Touch Bar, potrebbe implementare la funzione Force Touch, una tecnologia che consente di registrare la forza con cui si fa pressione sulla barra per attivare funzioni aggiuntive, o anche evitare tap accidentali. Finora l'unica prova a riguardo è un brevetto depositato da Apple, e come sappiamo i brevetti non comportano una conseguente introduzione della tecnologia. Detto questo, una vecchia indiscrezione (risalente ad agosto 2020) suggeriva l’introduzione di una Touch Bar di seconda generazione, più grande e funzionale di quella attuale. Questo, tuttavia, differisce molto dagli ultimi rumor: fonti più affidabili suggeriscono che Apple non sia interessata a migliorare tale componente.