Apple MacBook Pro 16 tum (2021) – recension

Kort sammanfattning

Med MacBook Pro 16 tum (2021) har Apple gjort en premium bärbar dator som inte går att slå. Släppt tillsammans med sin mindre motsvarighet, MacBook Pro 14-tum (2021), i oktober 2021, har denna exceptionella maskin omdefinierat vad en professionell bärbar dator är. Inte bara är efterföljaren till 2019 års 16-tums MacBook Pro komplett omdesignad, utan den får också en otrolig ökning av prestanda och lägger till några fantastiska nya funktioner också.

Båda nya Pro-modellerna är utrustade med samma hårdvara, närmare bestämt de nya M1 Pro- eller M1 Max-chippen, så skillnaden i prestanda mellan dessa två maskiner är minimal. Men de är inte samma sak. Den 16-tumsmodell som testas här kommer med en större skärm samt högre upplösning och har också en längre batteritid.

Om portabilitet är en prioritet för dina notebook-behov, ta en titt på vår djupgående MacBook Pro 14 tums (2021)-recension eftersom den med största sannolikhet kommer att passa dina behov bättre. Men om mer skärm och längre batteritid har företräde, läs vidare för att se om MacBook Pro 16 tum (2021) är något för dig.

Eftersom det är den största av de två, och Apples flaggskepp, kommer det inte som en överraskning att veta att MacBook Pro 16 tum (2021) är en dyr bärbar dator, från 29 995 kr för modellen med ett M1 Pro-chip med en 10-kärnig CPU och 16-kärnig GPU, med 16 GB enhetligt minne och 512 GB SSD-lagring.

Om du vill uppgradera till det kraftfullare M1 Max-chippet, som har en 10-kärnig CPU, 32-kärnig GPU, 32 GB snabbare minne och 1 TB SSD, kommer det att kosta dig 42 495 kr.

(Image credit: Future)

Specifikationer Här är MacBook Pro 16 tums (2021)-konfigurationen skickad till TechRadar för test: CPU: Apple M1 Pro (10-kärnig)

Grafik: Integrerad 16-kärnig GPU

RAM: 32 GB enhetligt minne

Skärm: 16,2 tum, 3 456 x 2 234 Liquid Retina XDR-skärm (mini-LED, 1 000 nits bibehållen ljusstyrka, brett P3-omfång, ProMotion-teknik)

Lagring: 512GB SSD

Portar: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kortplats, 3,5 mm hörlursuttag, MagSafe 3

Anslutning: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD-webbkamera

Vikt: 2,1 kg

Storlek: 14,01 x 9,77 x 0,66 tum (35,57 x 24,81 x 1,68 cm); B x D x H)

MacBook Pro 14 tum är mycket mer överkomlig, eftersom den börjar på 23 995 kr för en modell med M1 Pro-chippet. Denna M1 Pro är dock något mindre kraftfull, eftersom den har en 8-kärnig CPU och 14-kärnig GPU. Den mer kraftfulla 14-tumsmodellen med en 10-kärnig CPU, 16-kärnig GPU M1 Pro-chip, 16 GB Unified Memory och 1 TB SSD-lagring kommer att kosta dig rejäla 29 995 kr.

Båda storlekarna kan konfigureras, så att du kan få en 14 tums med en M1 Max om du vill. Om du vill ha en 14 tums med 10-kärnig CPU, 32-kärnig GPU, 32 GB minne och 1 TB SSD, kommer det att kosta dig 39 995 kr, vilket är cirka 2 500 kr billigare än den liknande specificerade 16 tumsmodellen. Det är inte ett dåligt pris med tanke på att du får en mycket större skärm.

Förbättringarna som Apple har gjort i designen och prestandan hos MacBook Pro 16 tum (2021) jämfört med föregångaren från 2019 innebär också att datorn kostar mer för motsvarande konfigurationer du kunde göra för den modellen. Men prestandaökningen motiverar prisökningen. Det är också troligt att det också kommer att finnas personer som uppgraderar från 16 tumsmodellen från 2019 som tittar på 14 tums MacBook Pro istället.

(Image credit: Future)

När det kommer till design är MacBook Pro 16 tums (2021) största förändring skärmen. Den har nu en Liquid Retina XDR-skärm med mini-LED-teknik som ger upp till 1 000 nits ihållande ljusstyrka på helskärm. Ännu bättre, MacBook Pro 16 tum (2021) klarar upp till 1 600 nits toppljusstyrka och ett kontrastförhållande på 1 000 000:1.

Skärmen erbjuder P3 bred färgomfångstäckning och stöder en miljard färger för jämnare gradienter. Det bästa av allt är att skärmen också kommer med den förväntade uppdateringsfrekvensen på 120 Hz, vilket gör den till den snabbaste MacBook Pro 16 tumsskärmen hittills.

Eftersom ramarna runt skärmen har bantats ner för ett mer modernt utseende, har Apple tillåtits att öka skärmstorleken till 16,2 tum från 16 tum från den tidigare modellen. Den erbjuder också 7,7 miljoner pixlar tack vare sin upplösning på 3 546 x 2 234 - vilket Apple säger är den högsta någonsin i en MacBook.

(Image credit: Future)

Detta är en anständig uppgradering jämfört med MacBook Pro 16-tums (2019) skärm, som var en 16-tums, 3 072 x 1 920 Retina-skärm med bakgrundsbelyst LED för upp till 1 000 nits ihållande ljusstyrka och 1 600 nits toppljusstyrka, som täcker en brett färgskala P3.

14 tums MacBook Pro-skärmen är uppenbarligen mindre på 14,2 tum, med en lägre upplösning på 3024x1964. Detta resulterar dock faktiskt i att båda skärmarna i de nya MacBook Pros har identiska pixeltätheter på 254 PPI (Pixels Per Inch), så båda erbjuder samma bildkvalitet. Det handlar i slutändan bara om vilken skärmstorlek du vill ha.

Medan 16 tumsmodellen erbjuder en större skärm som många kommer att känna sig mer bekväma med att arbeta på, betyder det också att de övergripande måtten på MacBook Pro 16-tum (2021) är mycket större än MacBook Prom 14-tum (2021). MacBook Pro 16 tum (2021) är en stor och skrymmande bärbar dator som väger 2,2 kg för M1 Max-modellen (M1 Pro-versionen är något lättare på 2,1 kg.

Om du är ute efter en smal och lätt bärbar dator, så får du leta vidare. Naturligtvis har Apple löst det också åt dig, med utmärkta MacBook Air (M1, 2020), som inte kan konkurrera med MacBook Pro 16 tum när det kommer till prestanda, men den är tunnare, lättare och mycket billigare. För många människor är den en klokare investering.

På grund av den stora storleken på MacBook Pro 16 tum, känns det inte riktigt som att Apple har uppnått samma wow-faktor som med 14 tumsmodellen, som packar en enorm mängd kraft i en mycket mindre, och mer bärbar, kropp. Det kan vara lite orättvist mot MacBook Pro 16 tum (2021), som fortfarande är en otroligt kraftfull bärbar dator, men det är något med att ha den kraften i en ännu mindre men mer bärbar dator som bara känns så mycket mer imponerande.

Men att vara en tjock bärbar dator har sina fördelar. Ett av de mest välkomnande tilläggen till MacBook Pro 16 tum (2021) är tillägget av extra portar, något som många av oss har velat att Apple ska inkludera i sina professionella bärbara datorer ett tag nu.

(Image credit: Future)

Så, precis som med 14 tumsmodellen, kommer den nya MacBook Pro 16-tums med tre Thunderbolt 4-portar, en HDMI-port, en SDXC-kortplats och en MagSafe 3-port, tillsammans med ett Magic Keyboard med Touch ID, Force Touch styrplatta och en 140W USB-C-strömadapter (du kan fortfarande ladda via USB-C om du föredrar det). Det finns också ett 3,5 mm hörlursuttag.

Med tidigare MacBook Pros begränsade Apple portarna till ett par USB-C-platser, och även om det fick de bärbara datorerna att se eleganta och tunna ut, var det inte till stor nytta för proffs som behöver koppla in kringutrustning som kameror, bildskärmar och minneskort . Istället behövde de investera i en USB-adapter för dessa enheter.

(Image credit: Future)

Vi är därför mycket nöjda med de extra portarna i de nya MacBook Pros. För fotografer betyder det att du kan ansluta kamerans minneskort direkt till den bärbara datorn utan att behöva oroa dig för att ta med en dongel eller adapter. För alla som använder MacBook Pro 16 tum (2021) för presentationer kan de nu ansluta den direkt till en projektor eller TV via HDMI-porten.

Det är bra att Apple lyssnar på kundfeedback och inkluderar dem, trots sin benägenhet att sätta form över funktion för många av sina produkter. Det resulterar i en större och skrymmande bärbar dator, men för proffs som är ute efter en kraftfull bärbar dator som de kan använda var som helst utan att behöva koppla in ytterligare hårdvara, är det ett pris värt att betala.

Ett designbeslut som dock har visat sig kontroversiellt har varit tillägget av ett märkbart hack runt webbkameran som avbryter menyraden. Många människor har klagat på hur detta ser ut, och det finns nu flera appar där ute som är utformade för att dölja flärpen.

Som vi nämnde i vår 14 tums MacBook Pro-recension, så ska vi säga att även om skåran är märkbar, och det inte är den mest eleganta lösningen, kommer du efter ett tag verkligen inte att märka att den finns där. Flärpen behövs, enligt Apple, på grund av den förstärkta webbkameran (den är nu 1080p, upp från tidigare modellers 720p-kameror) och de slimmade ramarna som omger skärmen.

Och även om skåran gör intrång i menyraden, har själva menyraden faktiskt flyttats upp och tar nu upp ett område som brukade ta upp av de tjockare ramarna på äldre MacBook Pros. Detta innebär att du får mycket mer skärmutrymme att arbeta med, och om skåran är ett pris värt att betala för det, så accepterar vi det gärna – och vi är säkra på att många kommer att känna detsamma efter bara en kort stund med nya MacBook Pro 16-tum.

Det är därför vi är lite förbryllade över de appar som vill dölja skåran, eftersom allt de gör är att flytta menyraden längre ner på skärmen igen och släcker skärmen runt skåran. Detta minskar effektivt din skärmyta och får det att se ut som att MacBook Pro 16-tum har en ful och gammaldags ram igen. Det är verkligen inte värt att göra allt detta, bara för att du inte gillar flärpen.

Fortfarande kommer flärpen och den stora storleken på 1 -tumsmodellen att innebära att detta inte kommer att vara en bärbar dator som kommer att tilltala alla, särskilt som 14 tumsmodellen erbjuder liknande prestandanivåer men i en mindre kropp.

(Image credit: Future)

Benchmark-tester Så här presterade MacBook Pro 16 tum (2021) i vår serie benchmark-tester: Cinebench R23 CPU: Single Core: 1 519; Multi-Core: 12 084

Geekbench 5 Single-Core: 1 738; Multi-Core: 11 838

Batteritid (TechRadar-filmtest): 18 timmar och 48 minuter

På tal om prestanda, MacBook Pro 16 tum (2021) är en fröjd att använda. MacOS Monterey som kommer förinstallerad är snabb och lyhörd, och M1 Pro-chippet inuti MacBook Pro 16 tum gör ett utmärkt jobb med alla kreativa uppgifter vi kastade på den.

Detta innebar att redigera många 8K-videofiler i Final Cut Pro, leka med komplexa musikaliska projekt i Logic Pro och göra 3D-modellering och animering i realtid. Det faktum att MacBook Pro 16 tum hanterade allt detta med lätthet – även när den gick på batteri – var otroligt imponerande.

Modellen vi skickades för att granska kommer med samma M1 Pro-chip som fanns i MacBook Pro 14 tum som vi också recenserade, så prestandan var extremt lika. Återigen betyder det att valet om att köpa 14 tums eller 16 tums MacBook Pro huvudsakligen handlar om budget och om du vill ha en större skärm eller inte.

Vi har inte haft en chans att testa MacBook Pro 16 tum (2021) med M1 Max-chipet, men vi kommer förhoppningsvis att göra det snart och kommer att uppdatera denna recension. Det lovar att ge ännu bättre prestanda, särskilt när det kommer till grafiska uppgifter, och 16 tums MacBook Pro med M1 Max-chipet drar också nytta av ett exklusivt High Power Mode som ökar prestandan ytterligare och är designad för de mest intensiva uppgifter, som att redigera RAW 8K-material.

(Image credit: Future)

Detta kommer inte att behövas av alla, men det är värt att påpeka att det bara är tillgängligt med 16 tums M1 Max MacBook Pro. Ägare av 14 tumsmodellen, eller någon av modellerna med M1 Pro, kommer inte att kunna använda den här funktionen.

För de flesta kreativa uppgifter fann vi dock att 16 tums MacBook Pro med M1 Pro klarade uppgiften mer än väl. Det är verkligen imponerande att ha prestanda i skrivbordsklass i en bärbar dator, och även om den inte är lika bärbar som 14 tumsmodellen, är det fortfarande en bärbar dator som du kan bära med dig i rimlig komfort.

Precis som med 14 tumsskärmen är skärmen på MacBook Pro 16 tum (2021) helt fantastisk, och den större storleken gör den verkligen mer bekväm att arbeta på. Bilderna är skarpa och levande, och färger och ljusstyrka är otroliga. Det här är den överlägset bästa skärmen du kan få på en professionell bärbar dator just nu. Även om det inte är den högsta upplösningen, betyder tekniken bakom den, särskilt mini-LED-skärmen och den adaptiva uppdateringsfrekvensen för Pro Motion, att vem-paketet säkerställer att ditt arbete, oavsett om det är 3D-modeller, videor eller fotografier, ser bäst ut. Återigen eliminerar det behovet av att ansluta en extern bildskärm.

Webbkameran var också utmärkt och gav tydliga och rena bilder. Nuförtiden är det viktigt att kunna prata med kunder, klienter, kollegor och familj över internet, och MacBook Pro 16 tums (2021) kombination av förbättrad webbkamera och inbyggda mikrofoner av studiokvalitet gör en fantastisk jobb här.

Batteritiden har också förbättrats drastiskt. Apple hävdar att MacBook Pro 16 tum (2021) kan uppnå upp till 21 timmars videouppspelning, vilket är 10 timmar längre än den senaste generationens MacBook Pro 16 tum (2019). Företaget lovar också att den bärbara datorn kommer att hålla i upp till 14 timmar när man surfar trådlöst på nätet, vilket vi tolkar som tillfällig till måttlig användning.

(Image credit: Future)

I vårt benchmark-test för batteri, som spelar upp en loopad 1080p-video, varade MacBook Pro 16 tum (2021) i enorma 18 timmar och 48 minuter. Det är otroligt mycket och slår MacBook Pro 14 tums resultat med nästan tre timmar.

Den större storleken på 16 tum har gjort det möjligt för Apple att inkludera ett större batteri, och det har lönat sig med en av de bästa batteritiderna i en bärbar dator – särskilt i en så kraftfull enhet. Under vår tid med 16 tums MacBook Pro arbetade vi lyckligtvis en hel arbetsdag utan att behöva koppla in den, och det faktum att prestandan inte var begränsad när den gick på batteriet var återigen mycket imponerande. Det här är första gången du kan använda en bärbar dator för seriöst krävande uppgifter utan att behöva oroa dig för att koppla in den.

Den större storleken på MacBook Pro 16 tum är en avvägning för denna längre batteritid, men många kommer att tycka att det är värt det.

Sammantaget har Apple gjort ett utmärkt jobb med att skapa en modern bärbar dator för kreativa proffs som erbjuder briljanta prestanda, även när du arbetar på batteri, tillsammans med den bästa skärmen du kan få på en bärbar dator just nu.

Den är inte lika bärbar som 14 tums MacBook Pro, men om du vill ha en större skärm och ännu längre batteri, då är MacBook Pro 16 tumsmodellen du ska välja.

(Image credit: Future)

Ska du köpa MacBook Pro 16 tum (2021)?

Köp den om …

Du vill ha en bärbar kreativ arbetsstation

MacBook Pro 16 tum (2021) erbjuder i stort sett allt du behöver i en arbetsstation, men i en bärbar formfaktor. Den är kraftfull, har massor av portar och en fantastisk skärm.

Du vill ha en lång batteritid

MacBook Pro 16 tums batteritid är verkligen imponerande och borde betyda att du kan arbeta en hel arbetsdag utan att behöva oroa dig för att koppla in den.

Du vill ha den bästa skärmen på en bärbar dator

Nämnde vi hur bra skärmen är? Nåväl, vi säger det igen. Detta kommer att få dina projekt att visa sig från sin bästa sida, och den är bra för att titta på media också.

Köp den inte om …

Du vill ha en tunn och lätt bärbar dator

MacBook Pro 16 tum (2021) är inte den tunnaste bärbara datorn på marknaden. Långt ifrån. Den är stor och skrymmande, men den erbjuder en nivå av kraft (och anslutningsmöjligheter) som kompenserar för dess storlek.

Du inte behöver kraften

MacBook Pro 16 tum (2021) är en otroligt kraftfull bärbar dator, speciellt när den är konfigurerad med M1 Max, men den erbjuder en prestandanivå som många inte behöver.