La RX 6900 XT è introvabile? I notebook gaming AMD potrebbero arrivare presto

Ormai lo sappiamo, le migliori GPU sul mercato sono quasi impossibili da trovare, dunque i portatili da gaming AMD potrebbero essere la soluzione per chi vuole dedicarsi ai giochi su PC. Per fortuna, l'attesa non sarà molta, dato che è stata individuata una Radeon RX 6600M in un benchmark. Il leak suggerisce che Big Navi potrebbe arrivare sui notebook prima di quanto immaginavamo.

Il dispositivo oggetto del leak dovrebbe essere dotato di una CPU AMD, la Ryzen 5 Pro 5650U e una GPU dello stesso marchio, ovvero la Radeon RX 6600M. Sarebbe la prima volta in cui vediamo una RX 6600M o una GPU mobile della serie 6000 in assoluto. C'è da aggiungere che, però, secondo notizie precedenti, si tratta comunque di una scheda che non andrà oltre la fascia mid-range.

L'immagine del leak è stata divulgata da un noto data miner, APISAK, che aveva già fornito diverse informazioni su GPU e CPU tramite la propria pagina Twitter. Come sempre, consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le dovute cautele, dato che non possiamo confermare nessuna informazione che non provenga da fonti ufficiali.

Per chi si sta disperando nel tentativo di acquistare una Radeon RX 6900 XT o una 6800 XT per un upgrade del proprio PC, questo nuovo portatile, probabilmente, non è la soluzione ideale. Tuttavia, il leak suggerisce che potrebbe arrivare a breve un annuncio ufficiale, ed è possibile che verranno presentate opzioni di livello più alto.

Le GPU per notebook bloccheranno la produzione di quelle per desktop?

In breve no, le nuove GPU non rallenteranno la produzione delle migliori opzioni AMD per desktop. Secondo i produttori, il motivo principale dell'attuale carenza di GPU è la domanda e non la fornitura di materie prime.

La domanda è molto più elevata del previsto, dato che non sono solo i gamer a cercare upgrade per il proprio hardware. A loro vanno aggiunti infatti i crypto-miner che cercano sempre nuove schede grafiche per sfruttare la potenza di calcolo delle GPU nel mining di Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

Possiamo aspettarci anche una carenza di laptop AMD?

C'è una buona possibilità che i laptop di fascia alta vadano velocemente in out of stock, così come è avvenuto per le migliori GPU AMD. Abbiamo già visto la stessa cosa accadere con i laptop RTX 3000, a causa dei miner di criptovalute che cercano di investire il più possibile sulla potenza di calcolo di queste macchine.

Ci auguriamo che gli sforzi compiuti dai produttori di GPU per ridurre le capacità di mining più importanti, insieme all'introduzione di hardware specifici per il crypto-mining siano efficaci, ma dovremo attendere e vedere come si evolverà lo scenario.

Per riuscire a procurarvi la tecnologia che desiderate, vi consigliamo di tenere d'occhio gli annunci di AMD e di prepararvi ad acquistare subito uno dei suoi laptop al momento dell'uscita ufficiale.

