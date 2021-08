iPhone 14 ti avvisa se lo schermo è rotto

E se il successore di iPhone 13 vi avvisasse quando il display si crepa o danneggia in qualche modo?

Un nuovo brevetto Apple svela che l'azienda ha valutato l'adozione di display dalla tecnologia avanzata che possono individuare i danni tramite "rivelatori di tensione" in grado di misurare le sollecitazioni. Probabilmente questo permetterebbe agli iPhone di rilevare crepe troppo piccole per essere visibili a occhio nudo, avvisando i proprietari del danno prima che peggiori.

Il brevetto non parla solo dei display classici, ma anche di "display flessibili". La tecnologia dei nuovi display dunque sarà potenzialmente estesa anche a iPhone Flip. Non si sa ancora che tipologia di display verrà scelto per il pieghevole Apple, ma sappiamo che questo genere di dispositivi presentano schermi più delicati e propensi ai graffi, quindi una protezione in più contro i danni sarebbe senz'altro gradita.

Il brevetto Apple #11,087,670 mostra la progettazione dei circuiti in grado di individuare i danni del display. (Image credit: Apple / USPTO)

Oltre agli smartphone, il brevetto elenca una serie di altri dispositivi che sarebbero compatibili con questa tecnologia, come computer e smartwatch.

In altre parole, in futuro potremmo vedere Apple Watch, iPad, MacBook e Mac dotati di display con questo sistema di protezione dai danni.

(Image credit: Future)

In ogni caso, per Apple avrebbe senso testare questa tipologia di display prima sui dispositivi più piccoli (come gli iPhone) e poi su altre linee di prodotti con schermi più grandi, come gli iMac.

Ci piacerebbe vedere Apple primeggiare una volta tanto nell'ambito delle nuove tecnologie, dato che è sempre un passo indietro rispetto ad altri produttori. Per esempio, abbiamo visto i display OLED solo lo scorso anno con la serie iPhone 12, mentre Samsung e altri smartphone Android avevano adottato questa novità tempo prima.

Non ci aspettiamo tuttavia che questa novità arrivi prima del 2022. Il prossimo cambiamento d'impatto che ci aspettiamo di vedere sui dispositivi Apple è l'implementazione dei display mini LED, che dopo iPad Pro 12.9 (2021) si dice arriveranno anche sui nuovi MacBook Pro (2021).