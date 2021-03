iPhone 13: tutti i modelli avranno una batteria senza precedenti

The iPhone 12 from 2020

iPhone 13 è uno dei nuovi smartphone più attesi del 2021, e secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria più grande rispetto ai predecessori.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo infatti tutti i modelli della serie iPhone 13 avranno una batteria più grande se paragonata alla serie iPhone 12.

La notizia è stata condivisa da MacRumors e proviene da una fonte generalmente affidabile, ma in questo caso bisogna considerare che si tratta di una nota per gli investitori. Al momento quindi non c'è nessuna garanzia che l'indiscrezione sia affidabile.

Secondo Kuo, "i nuovi iPhone del 2H21 avranno una batteria più grande rispetto alla serie iPhone 12 grazie a un design che permetterà di guadagnare lo spazio altrimenti destinato ad altri componenti".

"I nuovi iPhone del 2H21 saranno quindi leggermente più pesanti. Tra le novità del futuro design vi è il posizionamento dello slot SIM sulla scheda madre, che implicherà la riduzione dello spessore dei moduli ottici e altri componenti".

La dicitura "2H21" si riferisce ai futuri smartphone che Apple rilascerà entro la fine dell'anno. Ci aspettiamo che la nuova serie verrà denominata iPhone 13, ma c'è la possibilità che Apple scelga di optare per il nome iPhone 12S.

La notizia del nuovo design salva-spazio è molto interessante, in quanto tutto lo spazio aggiuntivo che si può ricavare andrebbe sicuramente destinato a una batteria più grande. Con un miglioramento del genere, uno smartphone leggermente più pesante sicuramente non sarà motivo di fastidio per nessuno.

Gli iPhone generalmente non sono gli smartphone scelti per chi cerca un'autonomia sopra la media, quindi un miglioramento su questo fronte potrebbe destare l'interesse di una nuova fetta di clientela e mettere i nuovi iPhone in diretta competizione con i migliori smartphone Android.

Senz'altro nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più sui nuovi iPhone. Non sappiamo ancora se Apple rispetterà la solita tabella di marcia per la presentazione di iPhone 13, o se anche quest'anno i nuovi iPhone arriveranno in ritardo a causa della pandemia di COVID-19.

Apple potrebbe tenere un evento il prossimo 23 marzo, in occasione del quale potremmo vedere i nuovi iPad 2021 e iPad Pro 2021, gli Apple AirTag e forse un nuovo Apple TV.

Via Tom's Guide