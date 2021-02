Xiaomi Mi 11 vs Mi 10 vs Mi 10T: il confronto

Xiaomi Mi 11 vs Mi 10 vs Mi 10T

Xiaomi si è fatta un nome come produttore di smartphone Android di alta qualità e a prezzi competitivi. Sapevate che il colosso cinese è il terzo produttore di smartphone al mondo? È riuscito a superare persino Apple.

Se siete interessati ai migliori smartphone Xiaomi, siete nel posto giusto. Xiaomi Mi 11 è il nuovo arrivato dell’azienda, nonché il successore dello Xiaomi Mi 10 . Nella seconda metà del 2020, l’azienda ha anche introdotto un modello meno caro ma altrettanto performante, Xiaomi Mi 10T.

Con così tanti modelli Mi a disposizione, abbiamo deciso di effettuare un attento confronto tra i suddetti per scoprire quale sia il migliore.

Disponibilità e prezzo

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Xiaomi Mi 11 è stato presentato in Cina a dicembre 2020, e a livello globale nel mese di febbraio (2021); è possibile prenotarlo sullo Xiaomi Store ed è disponibile in due configurazioni: il modello base (8+128 GB) costa 799 euro, mentre il modello con più spazio di archiviazione (8+256 GB) costa 899 euro.

Xiaomi Mi 10 è stato presentato in Cina a febbraio 2020, mentre il lancio globale è avvenuto a marzo; come il successore, è disponibile in due varianti con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage; il prezzo di mercato è lentamente diminuito e ora si trova intorno ai 500 euro.

Xiaomi Mi 10T è stato distribuito a livello globale a ottobre (2020); è un modello di fascia medio-alta con 6 GB di RAM e 128 GB di storage; è in vendita a circa 420 euro.

Xiaomi Mi 10 (Image credit: TechRadar)

Design

I tre dispositivi sono molto simili: presentano uno chassis in vetro e alluminio e un ampio display interrotto dal foro per la fotocamera frontale; detto ciò, non mancano le differenze.

Il display di Xiaomi Mi 11 è curvo, come quello di Mi 10, ma presenta cornici più sottili. Al contrario, Mi 10T monta un display piatto che permette di contenere i costi; è meno "premium", certo, ma è più comodo poiché si evitano tap accidentali ai bordi; ha anche una cornice inferiore più spessa.

Xiaomi Mi 10T (Image credit: Future)

Per quanto riguarda il pannello posteriore, la principale differenza risiede nel modulo della fotocamera. Xiaomi Mi 10 presenta un blocco verticale e oblungo (secondo i canoni del 2019), mentre Mi 10T monta un blocco rettangolare e dall'aspetto industriale che raggruppa tutte le lenti del dispositivo.

Xiaomi Mi 11 si distingue per un blocco quadrato ma dagli angoli curvi, che ricorda vagamente quello dell' iPhone 12 Pro .

I tre hanno dimensioni simili, ma Xiaomi Mi 11 è il più leggero con i suoi 196 grammi (Mi 10 pesa 208 grammi mentre Mi 10T pesa 216 grammi). Xiaomi Mi 11 è anche il più sottile con i suoi 8,1 mm (Mi 10 è spesso 9 mm mentre Mi 10T 9,3 mm).

Display

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Xiaomi Mi 10 e Mi 10T montano un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Xiaomi Mi 11, al contrario, presenta uno schermo più ampio (6,8 pollici) e più nitido (WQHD+ o 1440p).

Mi 10 e Mi 11 utilizzano pannelli AMOLED, mentre Mi 10T si accontenta di un più economico LCD. Ciò significa che i modelli più costosi producono immagini con un contrasto più elevato e un livello di dettaglio superiore.

D'altra parte, lo schermo del Mi 10T è il più fluido dei tre: ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz; quello di Mi 11 è un po' indietro con i suoi 120 Hz, mentre quello di Mi 10 si ferma a 90 Hz.

Abbiamo apprezzato il display del Mi 10 grazie al supporto per contenuti HDR10+ e alla qualità generale, ma lo schermo di Xiaomi Mi 11 dovrebbe essere persino superiore: può infatti funzionare a 120 Hz e QHD simultaneamente, come i display di Samsung Galaxy S21 Ultra e One Plus 8 Pro .

Xiaomi Mi 10 (Image credit: TechRadar)

Comparto fotografico

Tutti i modelli presentano sensori fotografici ad alta risoluzione, ma nessuno di loro ha un teleobiettivo. Xiaomi Mi 11 e Mi 10 cercano di compensare tale mancanza con un obiettivo principale da 108 MP, al fine di catturare più dettagli, mentre Xiaomi Mi 10T “getta la spugna” con un’ottica da 64 MP. È interessante notare che Mi 10 ha l'obiettivo principale più veloce dei tre (f/1.7 vs f/1.9).

Gli obiettivi principali di Mi 10 e Mi 11 possono scattare foto da 108 MP ma sono diversi: il primo corrisponde al sensore ISOCELL HM2 dal Galaxy S20 Ultra , mentre il secondo è la lente ISOCELL HM3 dal Galaxy S21 Ultra. Il sensore più recente presenta pixel più grandi da 0,8 μm (rispetto ai 0,7 μm del precedente).

Xiaomi Mi 10T (Image credit: Xiaomi)

Tutti e tre sono dotati di sensori grandangolari da 13 MP (f/2.4). Xiaomi 11 e Mi 10T presentano una fotocamera macro da 5 MP, mentre Mi 10 si accontenta di due sensori da 2 MP (macro + profondità).

Specifiche e prestazioni

Xiaomi Mi 11 monta il nuovo chip di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 888 (5 nm), che offre prestazioni superiori del 25% rispetto allo Snapdragon 865 (7 nm) a bordo dei restanti smartphone.

Entriamo nello specifico: la GPU Adreno 660 dello Snapdragon 888 è più veloce del 35% rispetto alla Adreno 650 dello Snapdragon 865, pur consumando il 20% in meno.

Snapdragon 888 presenta anche il Qualcomm AI Engine di sesta generazione che è in grado di eseguire fino a 26 TOPS (tera operation per second) rispetto ai 15 TOPS dello Snapdragon 865, per un miglioramento di oltre il 70%; il suo ISP (Image Signal Processor) è anche il 35% più veloce di prima, il che dovrebbe tradursi in scatti migliori. Mi 11 è dunque il migliore in questo campo, mentre tra Mi 10T e Mi 10 c’è solo una leggera differenza. Sia Xiaomi Mi 10 che Mi 11 sono dotati di 8 GB di RAM, mentre Mi 10T si accontenta di 6 GB.

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Tutti e tre offrono unità di archiviazione da 128 GB, ma solo Mi 10 e Mi 11 offrono chip da 256 GB. Nessuno dei tre presenta uno slot per schede microSD.

Sul fronte della connettività, tutti e tre supportano la rete 5G, tuttavia Mi 11 monta il nuovo modem X60, che ha velocità di download e upload leggermente più elevate e una migliore ricezione del segnale; per molti utenti ciò non rappresenterà un grosso vantaggio, ma rende Mi 11 il più future-proof dei tre.

Autonomia

Xiaomi Mi 11 monta una batteria da 4.600 mAh, il che è strano considerato che Mi 10 ne ha una da 4.780 mAh e Mi 10T una da 5.000 mAh. Non è solo la dimensione della batteria a penalizzare l’autonomia di Mi 11, ma anche il display QHD+.

Xiaomi Mi 10 (Image credit: TechRadar)

Se non altro il processore Snapdragon 888 dovrebbe rivelarsi più efficiente, così come il nuovo modem 5G. Per quanto riguarda i tempi alla spina, Xiaomi Mi 11 è il migliore: offre una rapida cablata da 55 W rispetto a quella da 30 W di Mi 10 e quella da 33 W di Mi 10T.

Il nuovo arrivato si distingue anche per una ricarica wireless da 50 W, rispetto a quella da 30 W di Mi 10. Xiaomi Mi 10T non supporta la ricarica wireless.

Conclusioni

Xiaomi Mi 10T (Image credit: Xiaomi)

Sembra che Xiaomi Mi 11 presenti molti vantaggi rispetto ai suoi contendenti: ha un display più ampio e nitido, nonché più reattivo di quello di Mi 10 e più vibrante di quello di Mi 10T.

Il nuovo arrivato beneficia anche di un processore notevolmente più veloce e di un comparto fotografico più avanzato; per non parlare del modem 5G di nuova generazione.

In effetti, l’unico punto debole (se così possiamo definirlo) di Xiaomi Mi 11 è la batteria (meno capiente rispetto a quella dei rivali); detto questo, grazie a componenti più efficienti, siamo fiduciosi che ci accompagnerà sino a fine giornata; inoltre vanta tempi di ricarica inferiori sia con che senza cavo.

Naturalmente, Mi 11 costa molto più degli altri due. Xiaomi 10T è molto interessante poiché presenta componenti di fascia alta e un prezzo di fascia media, mentre Xiaomi Mi 10 ha raggiunto uno street price di circa 500 euro che lo rende molto appetitoso.