iPhone 12: la data di presentazione potrebbe venire svelata in settimana

Una delle più grandi domande che circondano il nuovo iPhone 12 è: “Quando verrà annunciato?” La risposta però potrebbe non farsi attendere troppo, poiché un leaker afferma che Apple rivelerà la data di presentazione addirittura nel corso di questa settimana.

Mark Gurman è un leaker con una buona reputazione al suo attivo, ha affermato in un tweet che Apple annuncerà la data esatta del lancio di iPhone 12 e Apple Watch 6 questa settimana, affermando che l'evento stesso si terrà nel mese settembre. Quest’affermazione è in contrasto con alcune altre fonti che avevano invece indicato ottobre, pertanto non è detto che sia effettivamente corretta.

In un successivo tweet, Gurman ha risposto ad un utente che chiedeva "L’evento iPhone sarà a metà settembre?" con un semplice "Sì", suggerendo che il lancio di iPhone 12 potrebbe avvenire durante la terza settimana di settembre, che inizia il giorno 14 del mese corrente.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.September 6, 2020

Dato che Apple tende a svelare i nuovi telefoni il martedì, martedì 15 settembre potrebbe essere il giorno di iPhone 12, ma per ora siamo nel campo della pura speculazione.

Per quanto riguarda la data esatta dell’evento, Gurman non lo dice, ma altre voci affermano che l’azienda svelerà l'Apple Watch 6 e l'iPad Air 4 martedì 8 settembre. Domani, nel momento in cui scriviamo.

Il tweet di Gurman è in contrasto con la possibilità che i nuovi prodotti Apple vengano presentati questa settimana, ma potrebbe esserci ancora qualcosa che bolle in pentola. Forse un annuncio minore oppure semplicemente verrà svelata la data dell’evento di iPhone 12. Qualsiasi cosa sarà, faremo in modo di tenervi informati e di fornirvi tutti i dettagli in merito.

Fonte: Apple Insider