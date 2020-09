iPhone 12: Ankündigungsdatum könnte diese Woche bekannt gegeben werden

Eine der größten Fragen im Zusammenhang mit dem iPhone 12 ist, wann es tatsächlich angekündigt wird, aber: wir könnten die Antwort darauf bald wissen, da ein Leak behauptet, Apple werde das Datum diese Woche bekannt geben.

Mark Gurman - ein Informant mit einer guten Erfolgsbilanz - versicherte in einem Tweet, dass Apple das genaue Datum der Markteinführung des iPhone 12 und der Apple Watch 6 in dieser Woche bekannt geben wird, und er sagt, das Ereignis selbst werde irgendwann im September stattfinden - eine Behauptung, die im Widerspruch zu einigen anderen Quellen steht, die auf Oktober verweisen*, so dass wir dies mit einer Prise Vorsicht genießen würden.

In einem anschließenden Tweet antwortete Gurman auf die Frage "iPhone-Event Mitte September?" mit einem einfachen "Ja" und behauptete damit, dass das iPhone 12-Start-Event irgendwann in der Woche ab dem 14. September stattfinden könnte.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.September 6, 2020

Angesichts der Tatsache, dass Apple dazu neigt, seine neuen Smartphones an einem Dienstag zu enthüllen, könnten wir Dienstag, den 15. September für das iPhone 12 in Betracht ziehen, aber das ist vorerst nur Spekulation.

Wann genau Apple das Datum der Veranstaltung bekannt geben wird, sagt Gurman nicht, aber an anderer Stelle gab es Gerüchte, dass Apple die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 am Dienstag, dem 8. September, enthüllen wird, was, nun ja, morgen ist.

Gurmans Tweet bestreitet die Vorstellung neuer Apple-Produkte in dieser Woche, aber es könnte immer noch etwas mit dem Datum zu tun haben, also wird Apple vielleicht an diesem Dienstag etwas ankündigen, sei es neue Geräte oder einfach nur ein Datum für das iPhone 12-Event. Was auch immer passiert, TechRadar wird dich darüber informieren, also stay tuned!

Via Apple Insider

* Link englischsprachig