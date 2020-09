Apple Watch 6 und iPad Air 4: Launch am 8. September immer wahrscheinlicher

Die Apple Watch 6 und das iPad Air 4 sollen angeblich am 8. September enthüllt werden, und eine neue Quelle hat der Gerüchteküche nun ein neues Gewürz hinzugefügt - sie glauben, dass am Dienstag neue Produkte landen werden.

Nach Angaben von LeaksApplePro auf Twitter wird das Unternehmen am 8. September eine Ankündigung machen. Die Quelle gab sogar eine Zeit an, die auf 11AM EST festgelegt ist (17:00 Uhr in Deutschland).

Das Datum stimmt mit dem überein, was Jon Prosser - ein Twitter-Leaker, der zuvor genaue Informationen über Apples iPhone SE-Ankündigung geliefert hat - über neue Produkte gesagt hat, die am Dienstag in einer Pressemitteilung launchen.

Prosser hat seitdem den Zeitpunkt der Ankündigung im Tweet von LeaksApplePro bestritten, behauptet aber weiterhin, dass Apple am 8. September Produkte enthüllen wird.

Prosser sagt, dass die Ankündigung früher um 9.00 Uhr EST (15:00 Uhr Montag in Deutschland) erfolgen wird, aber das kann sich selbst an diesem Tag noch ändern.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of. I’ll tweet early that morning to update you if it changes.September 6, 2020