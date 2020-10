iPad Air 4 e Apple Watch 6 potrebbero arrivare entro ottobre

Oltre all’ormai prossimo iPhone 12, Apple sarebbe pronta al lancio di Apple Watch 6 e iPad Air 4. L’ultimo indizio in tal senso arriva dalla scoperta dei dispositivi all’interno del database dell'Eurasian Economic Commission (EEC), un elenco nel quale vengono inseriti i prodotti prima di essere commercializzati in determinate aree geografiche.

L’informazione è stata scoperta da Consomac (un sito francese specializzato in prodotti Apple) e include un elenco di otto modelli di Apple Watch e ben sette iPad. La moltitudine di modelli non corrisponde al numero effettivo di tablet e orologi in arrivo, ma ne indica piuttosto le varianti differenziate da spazio di archiviazione, connettività e altre caratteristiche.

Niente nomi

A nessuno dei dispositivi presenti in lista è associato un nome, quindi non possiamo essere certi si tratti di Apple Watch 6 e iPad Air. Tuttavia tra le specifiche riguardanti gli smartwatch è indicato l’utilizzo di watchOS 7, mentre per i tablet viene menzionato iPadOS 14, due sistemi operativi che al momento sono ancora in beta.

Ovviamente si tratterà di nuovi modelli e iPad Air 4 è stato annunciato come prossimo iPad in uscita, quindi siamo abbastanza certi di questa ipotesi.

Anche se non vengono specificati molti dettagli che li riguardano, il fatto che i dispositivi siano presenti in un elenco EEC, in un certo senso, ne conferma l’ufficialità. Di norma i prodotti presenti nel database EEC arrivano sul mercato circa due mesi dopo la pubblicazione, il che potrebbe voler dire che i dispositivi Apple saranno disponibili da fine ottobre.

Del resto l’azienda potrebbe decidere di presentarli prima di questa data, come riportato da un recente leak che sostiene che Apple Watch 6 e il nuovo iPad verranno presentati nella seconda settimana di settembre.

Via PhoneArena