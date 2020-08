iPhone 12 manderà in pensione iPhone 11 Pro e iPhone XR

Apple ha messo in agenda un grande evento per il prossimo ottobre, e sarà il momento in cui potremo vedere ufficialmente l'iPhone 12. L'evento sarà virtuale, come lo sono stati nel 2020 a causa della pandemia; e secondo le ultime informazioni con l'uscita del nuovo iPhone Apple dismetterà la produzione di iPhone XR, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

La notizia, se confermata non sarebbe una sorpresa, visto che Apple ha smesso di produrre iPhone XS e iPhone XS Max quando sono usciti gli iPhone 11. C'è una differenza però: iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max hanno avuto più successo rispetto ai modelli del 2018.

Reports of the move surfaced via the twitter handle iAppleTimes which claimed that not only would the iPhone XR and two of the iPhone 11 models disappear from the market, the iPhone 11 would also receive a significant $150 price cut one Apple gets through with the iPhone 12 launch event.

Given that the iPhone SE 2020 launched by Apple earlier this year is considerably more powerful than the iPhone XR, it makes sense to abandon the latter. Given that the model was assembled in India since last year, there could be some good price cuts coming our way in the country on any existing stock.

Sources at Apple India refused to confirm or deny the move, but told us that going forward Apple's vendor partners in India would be focusing on the iPhone 11 for now and may also end up getting a piece of the iPhone 12 pie by next year, for which manufacturers like FoxConn and Pegatron have brought in new investments.

Il successo di iPhone XR

Chi sta considerando l'acquisto di un nuovo iPhone dovrebbe aspettare ancora, non solo per vedere se magari l'iPhone 12 è un acquisto interessante, ma anche perché con l'introduzione del nuovo modello potrebbe arrivare un calo di prezzo per i modelli esistenti. I negozianti che hanno ancora in casa un iPhone XR, se vi interessa questo modello, potrebbero essere spinti a proporlo con un ulteriore sconto rispetto a quanto costa oggi.

Vale la pena notare, infine, che il successo di iPhone XR nel 2018 lo rese immediatamente il modello principale di iPhone. L'effetto fu così grande e profondo che Apple, successivamente, ha abbandonato il modello "R", preferendo l'attuale linea. iPhone 11 in effetti è l'erede diretto di iPhone XR, anche se per motivi comprensibili molti tendono a preferire il confronto iPhone 11 Vs iPhone XS.

In ogni caso, iPhone 12 sarà il modello meno costoso, tra le tre (o quattro) nuove varianti in arrivo. Avrà specifiche inferiori rispetto agli altri ma sarà, con ogni probabilità, il modello più consigliabile e quello più venduto. E anche il più interessante per chi vuole un iPhone di dimensioni compatte - pare infatti che sarà anche più piccolo rispetto ad iPhone SE 2020.