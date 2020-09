Lanseringsdatumet för iPhone 12 kan avslöjas den här veckan

En av de största frågorna kring iPhone 12 just nu är när den faktiskt kommer att lanseras, men nu kan få snart få reda på svaret, då en läcka hävdar att Apple kommer att avslöja datumet den här veckan.

Mark Gurman (en läcka med en god historik), hävdade i ett inlägg på Twitter att Apple kommer att tillkännage det exakta datumet för lanseringen av iPhone 12 och Apple Watch 6 den här veckan och påstod att själva evenemanget kommer att äga rum någon gång i september - ett påstående som går emot några andra källor som pekar på ett datum i oktober, så vi rekommenderar att du tar detta med en nypa salt.

I ett efterföljande inlägg svarade Gurman på någons fråga där de undrade "iPhone-evenemang i mitten av september?" med ett simpelt "Ja", något som tyder på att lanseringsevenemanget för iPhone 12 kan inträffa någon gång under veckan som drar igång den 14 september.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.September 6, 2020