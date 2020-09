iPhone 12 saattaa saada julkistuspäivän tällä viikolla

Yksi iPhone 12 -malliston ympärillä vellovista keskusteluista koskee puhelinten julkaisupäivää. Tuore vihjaus kertoo ilmestymisajankohdan paljastuvan ennemmin kuin uskottiinkaan.

Applen tiedoista yleensä hyvin perillä ollut Mark Gurman vihjaa Applen paljastavan iPhone 12:n ja Apple Watch 6:n julkistuspäivän tällä viikolla. Varsinaiset julkaisut puolestaan tapahtuisivat tiedon mukaan syyskuun aikana.

Tieto olisi melkoinen yllätys, sillä suurin osa tuoreimmista huhuista on viitannut pikemminkin lokakuiseen ilmestymiseen. Tästä syystä suhtaudummekin väitteeseen melkoisella varauksella.

Toisessa twiitissä Gurman täsmentää vielä väitettään. Vastaus mahdolliseen syyskuun puolivälin julkistustilaisuuteen on yksinkertainen "kyllä".

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.September 6, 2020