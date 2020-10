iPad Air 4 è finalmente in dirittura d’arrivo

iPad Air 4 è stato presentato il 15 settembre 2020, occasione nella quale l’azienda di Cupertino ci ha illuminato su tutto quello che c’è da sapere e che potete leggere in questo confronto con il vecchio iPad Air 3. Il pezzo del puzzle mancante però è quello che ci indica quando sarà possibile acquistarlo effettivamente. Sebbene Apple abbia parlato genericamente del mese di ottobre, è possibile che il nuovo tablet non si farà aspettare ancora per molto.

Come ci fa notare il giornalista specializzato in prodotti Apple Mark Gurman su Twitter, gli Apple Store stanno ora ricevendo il materiale per promuovere l'ultimo iPad Air, suggerendo che sarà possibile acquistarlo molto presto, senza alcuna necessità di preordine.

Ciò non ne garantisce matematicamente l’uscita in tempi brevi, ma Gurman si è rivelato nel tempo piuttosto accurato nelle sue dichiarazioni sul mondo Apple. Un altro suggerimento ha visto la luce pochi giorni dal noto reporter Jon Prosser su Twitter, che ha consigliato ai propri lettori di "preparare i soldi per il loro iPad Air nuovo".

Il nuovo Apple Watch 6 è stato anch’esso presentato in contemporanea con iPad Air 4, è in questo momento è già disponibile per l'acquisto nei negozi fisici e anche negli shop online. Se si prova ad effettuare l’ordine per un iPad Air sul sito web di Apple in questo momento, è possibile visualizzare i prezzi ma non effettuare un ordine.

Aria nuova per iPad Air 4

I prezzi, come visto, partono da 699 euro (64GB Wi-Fi) per arrivare fino a 979 euro per il modello più completo, con 256GB di archiviazione e connessione 4G+Wi-Fi. iPad Air 4 vede un significativo incremento delle proprie prestazioni, una riprogettazione estetica che lo rende più simile allo stile di iPad Pro e un display da 10,9 pollici. Anche la selezione dei colori per questo modello è molto accattivante.

Per la prima volta, Apple ha integrato un sensore di impronte digitali Touch ID nel pulsante di accensione sul lato. iPad Air è così valido che potrebbe mettere fuori gioco niente meno che lo stesso iPad Pro, almeno fino a quando Apple non deciderà di aggiornare di nuovo la sua linea di tablet premium.

I principali vantaggi di iPad Pro consistono in una fotocamera migliore, maggiori opzioni di archiviazione e di uno schermo dotato di frequenza di aggiornamento adattiva. Nel frattempo, siamo ancora in attesa che Apple sveli iPhone 12. La migliore ipotesi per l’evento ufficiale (che senza dubbio si terrà solo online) è quella del 13 ottobre, anche se la disponibilità potrebbe essere scaglionata per i vari modelli di iPhone 12.