Come scaricare gratuitamente video da YouTube

Quando si scaricano video da YouTube è poi possibile guardarli anche senza connessione internet, il che è ideale per intrattenervi in aereo, in treno e durante viaggi dove non è sicuro ci sia una connessione affidabile.

Scaricare video da YouTube può rivelarsi utile anche se il vostro piano telefonico vi garantisce un consumo dati limitato. Potete scaricare i video sul vostro smartphone quando siete collegati al Wi-Fi e poi guardarli ovunque vogliate senza il rischio di finire i giga del vostro abbonamento.

È sorprendentemente facile scaricare video da YouTube e altri siti, e la cosa migliore è che è gratis. YouTube stessa fornisce alcuni strumenti per il download, sia per PC che per dispositivi mobili, ma ci sono anche strumenti di terze parti che possono tornarvi utili. Continuate a leggere per scoprire come.

Se siete interessati solo a salvare la musica di un video, o estrapolare l’audio per creare un podcast, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori convertitori da YouTube a MP3 . State utilizzando un dispositivo mobile? Il miglior video editor per iPhone potrebbe fare al caso vostro.

Scaricare video da YouTube è legale?

Utilizzare app di terze parti per scaricare video da YouTube viola le condizioni del servizio di YouTube , secondo le quali è permesso guardare i video solamente dai suoi server. Scaricare video da YouTube oltretutto vi espone a potenziali violazioni del copyright, a meno che non abbiate il permesso del detentore del copyright, il copyright non sia di dominio pubblico o non siate voi stessi i detentori.

Comunque, YouTube offre la possibilità di scaricare video tramite il sito web o l’applicazione. In questa guida vi spiegheremo come fare, e vi illustreremo le altre opzioni disponibili per iPhone, Android, Mac e PC.

Come scaricare video da YouTube sul PC

4K Video Downloader è uno strumento gratuito per scaricare video da YouTube, molto semplice da usare (Immagine: OpenMedia LLC)

1. Scarica 4K Video Downloader

Per scaricare video da YouTube su un PC Windows, per prima cosa dovete scaricare e installare 4K Video Downloader . Questo software è versatile e completamente gratuito: è possibile scaricare playlist intere, video a 360 gradi e video 3D. Una volta finito, mettete la spunta sulla casella ‘Avvio’ e cliccate ‘Fine’.

Una volta copiato l’URL del video dal browser, cliccate sul tasto verde ‘Incolla’ (Immagine: OpenMedia LLC)

2. Copia e incolla l’URL del video

Aprite il browser, cercate il video che volete scaricare da YouTube e copiate l’URL dalla barra di indirizzo. Tornate poi a 4K Video Downloader e cliccate sul tasto verde ‘Incolla Link’, in alto a sinistra.

Il software otterrà le informazioni del video e vi darà la possibilità di scegliere tra varie opzioni per la qualità. Queste cambieranno in funzione della qualità del video originale, ma il software può scaricare video da YouTube anche in 4K se l’opzione è disponibile.

Le opzioni per il download cambiano in base alla qualità del video originale di YouTube. (Immagine: OpenMedia LLC)

3. Scegli la qualità e il formato

4K Video Downloader vi da la possibilità di scaricare interi video da YouTube, oppure di scaricare solamente l’audio. Potete scegliere dal menù a tendina sulla sinistra, e poi scegliere il formato dal menù sulla destra. Noi preferiamo il formato MP4 per i nostri video, perchè ha un buon equilibrio tra qualità e dimensioni del file; inoltre si tratta di un formato supportato da praticamente ogni dispositivo.

Poi potete scegliere la qualità. Se dovete riprodurre i video sul vostro televisore o PC, vi consigliamo di scegliere la risoluzione più alta disponibile, ma ricordate che il download sarà più lungo e il file sarà più pesante. Fortunatamente si può anche controllare la stima delle dimensioni del file nella sezione a sinistra, in modo da sapere quanto spazio occuperà.

Si può anche scegliere dove salvare i video scaricati con il pulsante ‘Naviga’, situato in fondo. Quando sarete soddisfatti delle vostre scelte, cliccate ‘Download’.

Quando scaricate un video singolo, 4K Video Downloader vi da la possibilità di scegliere se scaricare l’intero canale (Immagine: OpenMedia LLC)

4. Scarica il video di YouTube

Il video di YouTube ora è scaricato. Se ci sono altri video presenti sullo stesso canale, 4K Video Downloader vi chiederà se volete scaricare anche questi. Può scaricare fino a 24 video contemporaneamente.

Una volta scaricato, potete trovare il video nella cartella selezionata, oppure cliccarci sopra con il tasto destro direttamente su 4K Video Downloader e selezionare ‘Play’. Se non modificate le impostazioni, il video rimarrà in questa lista finchè non deciderete di rimuoverlo, anche se chiudete e riavviate il software.

Con la Smart Mode, si possono scaricare video da YouTube con un solo click. Le impostazioni preferite rimarranno salvate, quindi non sarà necessario modificarle ogni volta (Immagine: OpenMedia LLC)

5. Prova la Smart Mode

Se scaricate spesso video nello stesso formato, potrebbe interessarvi la Smart Mode. Le vostre preferenze per il download rimarranno salvate e applicate ai video che volete scaricare in automatico. Basta premere l’icona a forma di lampadina in alto a destra e la prossima volta che incollerete un URL su 4K Video Downloader, si scaricherà all’istante con le impostazioni preferite.

Continua a leggere per scoprire come scaricare video da YouTube su iPhone, Mac o dispositivi Android.

Scaricare video con YouTube Premium

Se avete un abbonamento YouTube Premium potete godere di diversi vantaggi, tra cui la possibilità di scaricare video da guardare offline senza utilizzare software di terze parti. Potete farlo tramite YouTube e YouTube Music, ma ricordate che potete guardare i video scaricati solo tramite l’app. Non potete trasferire i video su un altro dispositivo o riprodurli da un’altra app.

Una volta iniziato a guardare un video, premete il tasto ‘Download’ (sul tasto c’è una freccia grigia) e scegliete la qualità desiderata. Alla fine del download, potete trovare il video nella vostra Libreria o nella scheda del vostro Account.

Dovete essere connessi al vostro account per guardare i video scaricati, e se li guardate offline non potete commentare o mettere mi piace ai video.