iPad Air 4 kan nu elk moment verschijnen

Sinds de onthulling van de iPad Air 4 op 15 september weten we vrijwel alles wat er te weten valt over de nieuwe tablet van Apple, behalve wanneer we het apparaat kunnen kopen. Hoewel Apple zelf niet specifieker was dan 'oktober', lijkt het erop dat de tablet zeer snel zal verschijnen en dus niet pas aan het einde van de maand.

Verslaggever Mark Gurman meldt op Twitter dat winkels van Apple promotiemateriaal voor de nieuwste iPad Air binnen krijgen, waardoor het erop lijkt dat hij zeer binnenkort verkrijgbaar is, zonder een pre-order te hoeven plaatsen.

Het is nauwelijks een harde bevestiging, maar Gurman heeft het vaak bij het rechte eind als het gaat om informatie over Apple. Een andere hint kwam een paar dagen geleden door de welbekende tipgever Jon Prosser op Twitter, die mensen vertelde om "hun geld voor de iPad Air alvast klaar te leggen".

De Apple Watch 6 werd gelijktijdig onthuld met de iPad Air 4, maar is al wel beschikbaar voor aanschaf in de winkel of online. Als je een kijkje neemt op de pagina van de iPad Air op Apple's website kun je wel een prijs zien, maar nog geen bestelling plaatsen.

Er hangt iets in de lucht

In het geval je het gemist hebt: het prijskaartje begint bij €669 voor de 64 GB variant, terwijl de 256 GB iPad Air 4 bij €839 zal beginnen. De WiFi + Cellular-versies zijn iets duurder.

De iPad Air 4 krijgt een behoorlijke verhoging in snelheid en heeft een uiterlijk dat lijkt op die van de iPad Pro. Daarnaast beschikt het over een 10,9 inch scherm en is het beschikbaar in verschillende aantrekkelijke kleuren. Voor het eerst heeft Apple de Touch ID-vingerafdruksensor in de powerknop aan de zijkant gebouwd.

De iPad Air 4 is zo goed, dat het goed kan concurreren met de iPad Pro. De pluspunten van de iPad Pro zijn een betere camera, meer geheugenopslag en een scherm met een aangepaste verversingssnelheid.

In de tussentijd wachten we op de onthulling van de iPhone 12 door Apple. De verwachting is dat dit 13 oktober zal plaatsvinden tijdens een officieel (online) event.