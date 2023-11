I nuovi iPad arrivano nel 2024, tra cui un iPad Pro OLED e un iPad Air da 12.9"

Nelle ultime settimane si sono susseguite numerose indiscrezioni su ciò che Apple potrebbe avere in serbo in termini di nuovi iPad nel 2024, e l'ultima notizia parla dell'introduzione di un nuovo formato da 12,9 pollici per l'iPad Air 6.

La fonte è l'analista Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili informatori di Apple. Secondo Kuo, la produzione di massa di iPad Air da 10,9 e 12,9 pollici è prevista per il primo trimestre del 2024.

Secondo Kuo, la tecnologia IPS LCD dell'iPad Air attualmente in commercio sarà modificata nel modello da 12,9 pollici. Anche se non ci sarà la tecnologia Mini LED, il tablet più grande avrà un backplane in ossido, lo stesso dell'iPad Pro da 12,9 pollici con mini-LED, che significa essenzialmente un minor consumo energetico (quindi una migliore durata della batteria) e prestazioni superiori.

Ancora più iPad

L'iPad Air 5 (in alto a sinistra) e l'iPad Pro (2022), in alto a destra, potrebbero entrambi ricevere grandi aggiornamenti nel 2024. (Image credit: Apple / Future)

Sebbene Kuo non fornisca alcun dettaglio sul chipset all'interno dei nuovi iPad Air (quello attuale monta l'Apple M1), afferma che anche gli iPad Pro saranno rinnovati nel 2024 e avranno al loro interno i più recenti chipset Apple M3.

A quanto pare, gli iPad Pro passeranno alla tecnologia OLED rispetto a quella Mini LED, il che dovrebbe significare un migliore controllo del contrasto e della luminosità. Inoltre, questi tablet potrebbero subire un aumento di prezzo.

Kuo afferma che la produzione di questi nuovi iPad inizierà alla fine del primo trimestre o nel secondo trimestre del 2024, e saranno seguiti dall'iPad mini 7, che dovrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno.

Infine, iPad 11 nella versione base dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2024.

