Apple sta lavorando a un iPad Air gigante da 12,9 pollici

Apple starebbe lavorando a un iPad Air da 12,9 pollici, che potrebbe fungere da tablet a grande schermo alternativo al costoso iPad Pro di fascia alta.

Secondo le fonti di Digitimes, questo iPad Air più grande (l'attuale iPad Air 2022 ha un display da 10,9 pollici) utilizzerà un pannello LCD anziché seguire la strada del mini-LED dell'iPad Pro da 12,9 pollici. Questo ci sembra sensato, in quanto la scelta del mini-LED potrebbe rendere questo iPad Air costoso da produrre e quindi piuttosto caro per i consumatori.

Se questa indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, nel prossimo futuro potremmo assistere a una situazione in cui ci saranno due versioni di iPad Air, così come ci sono opzioni per iPad Pro da 11 e 12,9 pollici. Ciò rispecchierebbe anche l'approccio di Apple alla sua linea di MacBook, con il MacBook Air e il MacBook Pro disponibili in due diversi polliciaggi.

Tutto ciò ha molto senso, in quanto l'iPad Air si è evoluto da semplice tablet Apple a dispositivo compatibile con la Magic Keyboard e dotato del potente chip M1, rendendolo di fatto un dispositivo di livello professionale senza il prezzo dell'iPad Pro.

Molte novità in arrivo

Per quanto riguarda la data in cui aspettarsi un iPad Air più grande, sembra probabile che sia nel 2024. Apple non aggiorna l'iPad Air da più di un anno e attualmente utilizza un vecchio chip M1 anziché il più recente chip M2, per cui è probabile che debba subire una o due modifiche. Ci aspettavamo che Apple presentasse i nuovi iPad a ottobre, ma dato che ormai ci stiamo avvicinando alla fine del mese, sembra improbabile che ciò accada.

