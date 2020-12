iPad 10.5 arriverà nel 2021 con il prezzo più basso mai visto su un tablet Apple

Dopo la recente uscita di iPad 10.2, ci sono state varie indiscrezioni secondo cui sarebbe in arrivo un nuovo iPad 10.5, che potrebbe essere il più economico mai prodotto da Apple.

L'informazione ci arriva da @cozyplanes, che ha twittato alcune informazioni riguardo il nuovo presunto iPad. Il nome del leaker non è tra i più conosciuti nell'ambito tecnologico, quindi tale indiscrezione va obbligatoriamente presa con la dovuta cautela, nonostante sembri plausibile.

Molte delle informazioni del tweet confermano un leak trapelato solo pochi giorni prima, il che ne aumenta la credibilità.

Secondo quest'ultimo leak, iPad 10.5 avrà il classico design degli iPad modello base, con cornici evidenti e tasto Home fisico. Il leaker tuttavia afferma che il nuovo tablet avrà un nuovo design più sottile e leggero, senza però fornire ulteriori dettagli.

Il leaker aggiunge che il nuovo iPad potrebbe essere dotato di processore A13 Bionic, lo stesso della serie iPhone 11, e 4 GB di RAM, che lo renderebbero molto potente per un modello base.

Quando esce il nuovo iPad?

10.5" iPadwith A13 chip coming early 2021- 10.5" Retina display- A13 Bionic chip- 4GB RAM- thinner, lighter design- Home button w/ Touch ID- Starting at $299December 13, 2020

Forse l'informazione più interessante riferita da quest'ultimo leak è la possibile data di uscita. Il tweet parla di "inizio 2021" come finestra di lancio, e di un prezzo di partenza di 299$, che si convertirebbero in poco più di 300€ per il mercato europeo.

Dal momento che gli ultimi tablet Apple sono usciti a settembre 2020, riteniamo piuttosto improbabile che i nuovi iPad arrivino a breve. Sembra più verosimile invece che usciranno più avanti, magari insieme a iPhone 13.

Il prezzo menzionato è molto interessante, e sarebbe il più basso mai visto su un iPad. Per fare un paragone, il modello base uscito quest'anno ha un prezzo di partenza di 389€.

Gli iPad sono sempre piuttosto costosi rispetto ai migliori tablet Android, quindi un calo dei prezzi sarebbe senz'altro notizia gradita per chiunque fosse intenzionato a comprare un nuovo tablet. Questo aiuterebbe Apple a restare competitiva in questo segmento del mercato, anche se senz'altro il nuovo iPad non si guadagnerebbe un posto tra i tablet economici.

É ancora troppo presto per avanzare ipotesi certe o per verificare l'accuratezza delle ultime indiscrezioni, quindi non ci resta altro che rimanere in attesa delle prossime novità.