Il 2023 è l'anno di Sony: arriva il nuovo TV QD-OLED XR-A95L

Il Sony QD-OLED A95K è stato uno dei migliori TV del 2022 e, visto il successo di quel modello, era naturale aspettarsi che l'azienda presentasse un successore per il 2023. Il passo avanti c’è stato e il nuovo Sony XR-A95L QD-OLED, visionato in anteprima da Techradar, si presenta come un modello di punta di eccellente fattura.



A95L è denso di tecnologia e sarà disponibile con display da 77, 65 pollici e 55 pollici. Sony sostiene che offre una luminosità di picco fino a due volte superiore a quella dell'A95K del 2022, ottenuta grazie a una maggiore efficienza del pannello e all'analisi termica del Cognitive Processor XR di Sony, oltre a un dissipatore di calore fisico. Inoltre, il nuovo QD-OLED è dotato delle nuove elaborazioni XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Max, XR Clear Image e XR OLED Motion di Sony per migliorare la qualità delle immagini.

(Image credit: Future)

Sony XR-A95L QD-OLED: non solo immagine

Ma, si sa, Sony è un brand specializzato anche nel comparto audio, che ha saputo produrre auricolari wireless e cuffie eccezionali. Dal nuovo A95L, gli acquirenti possono aspettarsi l'Acoustic Surface Audio+, una funzione che utilizza attuatori posizionati dietro il pannello OLED (due in questo caso, insieme a due subwoofer) che fanno vibrare lo schermo per emettere il suono.



Il sistema Acoustic Center Sync consente al televisore di integrarsi perfettamente con le soundbar Sony per elevare le voci in modo che corrispondano più direttamente alle immagini sullo schermo, mentre il 360 Spatial Sound mapping processing crea diffusori fantasma per un suono ancora più coinvolgente.



Infine, l’attenzione è stata dedicata anche al comparto gaming grazie al supporto per i giochi 4K 120Hz e Dolby Vision. Il nuovo QD-OLED è "Perfetto per PlayStation 5", il che significa che la modalità di immagine e la mappatura automatica dei toni HDR entrano in funzione quando il televisore rileva un input da una PS5 collegata.