I Ryzen 7000 stanno per arrivare, ma dove sono i Raptor Lake di Intel?

Cosa succede? La nuova generazione di CPU Intel e AMD è ormai vicina al lancio. Perché è importante? La concorrenza sotto il profilo delle performance si preannuncia serrata, a potenziale beneficio dei consumatori finali.

AMD ha da poco annunciato la data di presentazione ufficiale dei nuovi processori Ryzen 7000. L'evento si svolgerà in streaming il 29 agosto, appena dopo la conclusione del Gamescom 2022.

La gamma dovrebbe inizialmente essere composta da quattro modelli, tra cui saranno inclusi i Ryzen 9 7950X e 7900X da 16 e 12 core, il Ryzen 7 7700X da 8 core e il Ryzen 5 7600X da 6 core. Le CPU adotteranno la nuova architettura Zen 4 e introdurranno per la prima volta il nuovo socket LGA AM5, nonché il supporto alle RAM DDR5 e al PCI-E 5.0 per quanto riguarda GPU e SSD NVMe.

L'evento di presentazione si svolgerà alle ore 19:00 ET (ore 2:00 italiane) e sarà visibile in diretta nel canale YouTube ufficiale di AMD, con la possibilità di rivedere il video in seguito.

(Image credit: AMD)

Quando arrivano le CPU Intel Raptor Lake?

Se da un lato i nuovi Ryzen 7000 sono ormai a un tiro di schioppo, nonostante le recenti indiscrezioni parlassero di un rinvio del lancio effettivo a fine settembre, le CPU Intel Raptor Lake di 13° generazione saranno disponibili più tardi, nel mese di ottobre.

Lo storico rivale di Santa Clara prevede infatti di tenere il suo evento di presentazione "Innovation" il 27 settembre. I processori Intel arriveranno quindi più tardi rispetto i nuovi Ryzen.

(Image credit: Intel / Balint Benke)

Al contrario di AMD, che ha lasciato immutata la conta dei core, Intel ne ha aumentato notevolmente il numero in tutti i modelli della gamma, con i3 che dovrebbe ora sfoggiare 6 core, passando per i 10 core dell'i5 e i 16 core dei modelli i7, per culminare infine con ben 24 core nella fascia top di gamma i9. I nuovi processori adotteranno inoltre una nuova tecnologia per ridurre notevolmente il consumo, fattore rimasto ancora rilevante anche su Alder Lake, nonostante l'ottimo successo.

A differenza di quanto accaduto con la precedente generazione, tutti i modelli di CPU Raptor Lake usciranno quest'anno, come affermato dallo stesso CEO Pat Gelsinger.

A ogni modo non c'è dubbio che la competizione tra i due marchi sarà molto tesa, anche considerando l'aumento di prestazioni emerso nei benchmark di entrambi i prodotti rispetto ai processori attuali. Ma per la conferma definitiva bisognerà, come al solito, attendere l'arrivo sugli scaffali.