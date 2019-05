I migliori televisori 4K: 8 TV UltraHD fantastici

I TV 4K ormai sono ovunque e ci sono tanti modelli con immagini mozzafiato che sfruttano al massimo le tecnologie più avanzate a disposizione. Noi di TechRadar ci siamo messi sotto e abbiamo stilato una classifica dei migliori televisori 4K del 2019. Si tratta di una lista con prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Purtroppo, la maggior parte dei modelli presenti è uscita lo scorso anno, ma state tranquilli: abbiamo già messo gli occhi su alcuni dei migliori modelli che abbiamo potuto ammirare al CES 2019 . Quindi tenete gli occhi bene aperti per le recensioni di LG Signature Series OLED TV R , Sony Master Series Z9G e Panasonic GZ200 che arriveranno più avanti.

Sicuramente, nei prossimi mesi, alcuni modelli davvero fantastici faranno il loro ingresso nel mercato, ma c’è da aspettarsi che saranno piuttosto costosi, quindi potete optare per uno dei televisori in classifica.

Avete bisogno di una soundbar da abbinare al vostro 4K? Date un’occhiata al nostro articolo sulle migliori soundbar del 2019 .

Il 4K ancora non vi convince? Sappiate che non si tratta solo del numero di pixel presenti su uno schermo, ma c’entra anche la qualità di quei pixel. Tenendo questo a mente, non possiamo che guardare con interesse alle ultime novità in fatto di UHD, tra cui l’HDR e il Wide Color Gamut, tecnologie che promettono di far davvero risaltare e brillare i pixel degli schermi.

Testiamo i TV sin da quando il 4K è giunto sul mercato e, sfruttando l’esperienza maturata provando centinaia di televisori, abbiamo creato una classifica dei migliori TV 4K del 2019. La classifica verrà periodicamente aggiornata con nuovi prodotti, per cui assicuratevi di rileggerla di tanto in tanto per vedere le novità.

Date un'occhiata a questo video se volete saperne di più sul 4K:

Cose da sapere sui TV 4K

Ecco un breve riassunto degli aspetti principali dei televisori 4K prima di iniziare con la classifica.

Innanzitutto, i pannelli 4K UHD non hanno solo un numero di pixel pari a quattro volte quello dei predecessori a 1080p, ma spesso comprendono anche tecnologie per gli schermi come l’High Dynamic Range (HDR) e il Wide Colour Gamut (WCG) che tirano fuori il massimo da tutti questi pixel in più. L’altro motivo che ha permesso a questi prodotti di prendere il sopravvento è che le console da gioco, come PS4 Pro e Xbox One X , hanno accolto il 4K a braccia aperte. Lo stesso vale per il mercato dei blu-ray e quello dei contenuti in streaming. Ormai quasi tutti sono saliti sul carro del 4K UltraHD , per cui, quale momento migliore per entrare a far parte di questa grande famiglia?

Se tutto ciò vi sembra strano o difficile da comprendere, non preoccupatevi. Siamo qui per aiutarvi a capire il complicato e affascinante mondo dell’Ultra HD. Dedicateci un po’ del vostro tempo e vi aiuteremo a scegliere il migliore TV 4K sul mercato.

Ecco i migliori TV 4K sul mercato

Samsung Q9FN 4K TV

1. Samsung Q9FN QLED TV

Il migliore 4K del 2019, ad oggi

Qualità dell’immagine HDR spettacolare

Audio pieno e potente

Buon sistema smart

Angolo di visione limitato

Dopo un debutto sottotono, la tecnologia QLED di Samsung aveva bisogno di un bel rilancio nel 2018. Non ci ha quindi sorpreso vedere l’azienda coreana fare del proprio meglio con questa nuova serie di TV QLED Q9FN.

Oltre a essere più luminosi e ricchi di colore rispetto ai modelli dello scorso anno, questi nuovi TV di punta di Samsung sfruttano un sistema di illuminazione completamente diverso per far fronte ai problemi di contrasto dei loro predecessori: Full Array Local Dimming (FALD) anziché retroilluminazione Edge LED. Il pannello FALD lavora assieme ai Quantum Dot della tecnologia QLED di Samsung per creare un’immagine più luminosa e piena di colore rispetto a qualsiasi altro loro prodotto.

Queste caratteristiche sono sufficienti, da sole, per farci dire che il Samsung Q9FN è il TV migliore sul mercato? No, ma aggiungeteci tecnologie come HDR10+ Q HDR EliteMax, secondo Samsung la migliore esperienza HDR in esclusiva su questa serie, e rimangono pochi dubbi, secondo noi, sul fatto che questo sia il migliore televisore mai prodotto da Samsung.

Leggi la recensione completa: Samsung Q9FN QLED TV (65Q9FN)

Today's best Samsung Q9F deals ? Samsung Q9F QLED £2,949 View See all prices

LG C8 OLED 4K TV

2. LG C8 OLED

La migliore TV OLED 4K a un prezzo accessibile

Qualità delle immagini superlativa

Completa dal punto di vista delle funzionalità

Piattaforma smart decisamente ben fatta

Picco di luminosità limitato per l’HDR

Più cara rispetto allo scorso anno

Da tempo apprezziamo gli OLED 4K della serie “B-Series” di LG, con il B7 del 2017 che è stato uno dei massimi esempi di tecnologia OLED alla portata di tutti. Per il 2018, però, il produttore coreano ha deciso di rimandare la presentazione dei nuovi modelli della “Serie B”, puntando tutto sulla “Serie C”.

Siamo un po’ delusi dal prezzo di questi nuovi modelli, ma non possiamo certo dire che sia ingiustificato: LGC8, partendo dal successo dei modelli del 2017, riesce ad essere un prodotto in grado di produrre immagini spettacolari sia in risoluzione HD/SDR sia in 4K/HDR. La luminosità è inferiore rispetto agli LCD, ma la profondità del nero fa davvero la differenza in termini di gamma dinamica dell’immagine. Questo televisore è anche capace di colori bellissimi e vibranti, per non parlare dell’estremo livello di dettaglio nel caso di contenuti nativi in 4K.

La piattaforma smart WebOS rimane la migliore sulla piazza e la scelta di servizi streaming non è seconda a nessuno. Se a tutto questo aggiungiamo un design raffinatissimo e un elenco di funzionalità a cui non manca praticamente nulla, siamo di fronte a uno dei televisori più completi che abbiamo mai recensito.

Leggi la recensione completa: LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

Panasonic FZ952/FZ950 4K TV

3. Panasonic FZ952/FZ950

Uno schermo 4K OLED strepitoso

Ottime prestazioni sul contrasto

Accuratezza cromatica senza precedenti

Manca il supporto a Dolby Vision

Ogni tanto, compaiono delle bande verticali

C’è un valido motivo se a Hollywood i video editor effettuano il mastering su TV OLED. Sono semplicemente il meglio che offre il mercato.

E se è sicuramente vero che LG e Sony sanno il fatto loro in questo settore (LG è il primo produttore al mondo di pannelli OLED, scusate se è poco), Panasonic non è certo da meno. Per rendersene conto, basta guardare il Panasonic FZ952 il più recente modello di riferimento di Panasonic nel settore OLED.

Si tratta di un OLED ricercato che pone le prestazioni davanti a tutto. La gestione del colore è da primo della classe e quanto alle performance in HDR non è secondo a nessuno. Anzi, a dirla tutta, potremmo essere davanti alla migliore qualità di immagine in 4K mai vista finora su un OLED.

FZ952, comunque, non è perfetto: manca la compatibilità con Dolby Vision, ad esempio. In ogni caso, però, i suoi pregi superano i difetti. Apprezzerete la facilità d’uso del comparto smart, la qualità della modalità gioco a basso lag e la qualità del suono proveniente dalla soundbar Technics.

Leggi la recensione completa: Panasonic FZ952/FZ902 OLED

Sony Bravia AF9 OLED

4. Sony Bravia AF9 OLED

Uno schermo OLED che raggiunge nuove vette

Immagini sbalorditive

Sistema audio eccellente e innovativo

Non molto luminoso

Android TV non è proprio intuitivo

Il Sony Bravia AF9 OLED, è senz’altro il miglior OLED prodotto da Sony finora. Questo OLED di seconda generazione riesce a dire la sua di fronte ai rivali Q9FN di Samsung e E8 OLED di LG. La qualità delle immagini è davvero impressionante.

Prodotto appartenente alla Master Series, la nuova serie di Sony, l’AF9 è un passo in avanti rispetto al precedente OLED A1. Se è vero che abbiamo riscontrato dei piccoli problemi (in particolare livelli di nero insoddisfacenti con Dolby Vision), è altrettanto vero che in un prodotto così ambizioso questi piccoli difetti sono normali. Se il design un po’ peculiare non vi disturba e il prezzo non è un problema, sappiate che siamo di fronte a un TV UHD fantastico.

Leggi la recensione completa: Sony Bravia AF9 OLED

Philips 803 OLED

5. Philips 803 OLED

Il TV 4K con il migliore rapporto qualità-prezzo

Immagini davvero eccellenti

Ambilight su tre lati

Aspetto ricercato

Soltanto 2 porte HDMI che rispettano tutte le specifiche

Philips è riuscita a migliorare di parecchio la capacità di elaborazione della sua gamma di televisori OLED del 2018 e i risultati di questo sforzo si vedono chiaramente sul Philips 803 OLED, un prodotto che garantisce contrasti migliori e colori spettacolari. La seconda generazione del processore P5 Perfect Processing Engine offre prestazioni raddoppiate rispetto al modello precedente, che era già di tutto rispetto.

Sebbene il 903 sia ancora il prodotto di punta dell’azienda olandese, al di là del sistema audio Bowers & Wilkins non ci sono molte differenze tra i due modelli, rendendo, di fatto, l’803 la scelta più sensata tra i due.

Ciò che impedisce al modello Philips di occupare una posizione più alta in classifica sono alcuni piccoli difetti tra cui la presenza di solo due porte HDMI con tutte le specifiche per l’UHD e la mancanza di Dolby Vision. Se queste carenze sono per voi trascurabili, il sistema di illuminazione ambientale Ambilight, compatibile con le lampadine smart Philips Hue, e la promessa di un rapido aggiornamento ad Android Oreo rendono questo prodotto l’OLED più promettente sul mercato.

Leggi la recensione completa: Philips 803 OLED

Sony XF90 Series 4K TV

6. Sony XF90 Series

Il migliore televisore 4K di fascia media disponibile sul mercato

Ottima gestione del movimento

Eccellenti livelli di contrasto

Il livello di luminosità in HDR non è tra i migliori

Telecomando non all’altezza del TV

Per farla breve, il KD-55XF9005 è un fantastico televisore 4K di fascia media. Tutte le migliorie apportate da Sony rispetto al precedente XE90, già di livello eccellente, colgono nel segno, offrendo una qualità delle immagini che non sfigura affatto di fronte a modelli più costosi. I miglioramenti includono una migliore elaborazione delle immagini, maggiore luminosità, un numero di zone per il local dimming leggermente superiore e maggiori prestazioni per quanto riguarda la gestione del movimento.

Il sistema Android TV e alcuni difetti sulla retroilluminazione non lo rendono il prodotto perfetto, ma è difficile immaginare un altro 65’ UHD sulla stessa fascia di prezzo che riesca a fare di meglio.

Leggi la recensione completa: Sony BRAVIA KD-55XF9005

Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

7. Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Il penultimo OLED 4K di Panasonic assicura un risultato fedele alle volontà dei registi

Immagini straordinarie

Prestazioni in HDR notevoli

Piattaforma smart semplice e comoda

Niente supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos

L’FZ802 svolge egregiamente il suo compito: garantire una fedeltà visiva eccezionale a un prezzo competitivo. Questo modello Panasonic è meno caro dei principali concorrenti, ma gode comunque di buona qualità costruttiva e può contare su una piattaforma smart semplice, ma estremamente efficace. Le immagini di questo televisore 4K, inoltre, sono le migliori che abbiamo visto su un OLED finora (sia in SDR sia in HDR), grazie, soprattutto, a un sistema di elaborazione particolarmente sofisticato.

Non è un modello esente da difetti, comunque. Manca il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, che invece è presente sugli OLED LG, ma in compenso questo televisore include il supporto a HDR10+. La qualità sonora è soddisfacente considerato il ridotto spessore del prodotto. Se questo, però, per voi è un aspetto importante, potreste guardare al Panasonic FZ952 che include una soundbar messa a punto da Technics.

Leggi la recensione completa: Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Samsung Q7FN QLED 4K TV

8. Samsung Q7FN QLED TV

Il miglior TV 4K per ambienti molto luminosi

Precisione cromatica sorprendente

Perfetta per la visione alla luce del sole

Pannello VA Edge-LED

Angoli di visione limitati

Anche se Samsung Q7FN non rappresenta la massima espressione in termini di tecnologia QLED (onore riservato al Q9FN), si tratta in ogni caso di un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni: offre uno schermo luminoso, tre tipi di HDR e incredibile fedeltà cromatica a partire da circa mille euro.

La modalità Ambient Mode offre un tocco in più a livello di estetica e design che conquisterà anche i più scettici, mentre la modalità gioco a bassa latenza, rende questo TV una buona soluzione per la Xbox One X e la PS4 Pro. L’HDR+ contribuisce a dare nuova linfa ai contenuti HD/SDR e, ovviamente, le immagini in 4K/HDR, viste su questo televisore, sono davvero spettacolari. Se è vero che il Q7FN non è la stella indiscussa della gamma QLED, possiamo comunque dire che siamo di fronte a un prodotto dotato di luce propria tra i TV di fascia media.

Leggi la recensione completa: Samsung Q7FN QLED TV

Altri articoli che potrebbero interessarvi: