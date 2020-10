Google Pixel 3a, la serie è ufficialmente andata fuori produzione

Google Pixel 3a è stato uno degli smartphone rivelazione del 2019, poiché nessuno si sarebbe aspettato che la società di Mountain View avrebbe rilasciato una versione economica del suo modello di punta Pixel 3 , ma è passato un anno e l'atteso Google Pixel 4a non si è ancora materializzato.

Gli utenti che cercano un ottimo telefono economico potrebbero quindi rimanere sorpresi nell'apprendere che Google ha interrotto la produzione di Pixel 3a, e pertanto potrebbe essere necessario rivolgersi ad altri marchi per trovare il telefono che stavano cercando.

Google ha confermato il termine della produzione rilasciando una dichiarazione ad Android Police .

Per il momento, comunque, nello store ufficiale di Google questi modelli sono ancora disponibili, e sono presenti anche nei magazzini dei maggiori rivenditori italiani, ma non ci vorrà molto perchè le forniture smettano di arrivare e Pixel 3a e il fratello maggiore Pixel 3a XL vadano definitivamente fuori stock.

A quel punto non rimarrà altra scelta che acquistarli di seconda mano, oppure rivolgere la propria attenzione su modelli di marchi differenti.

Pensiamo che quelli più analoghi per funzionalità e classe, potrebbero essere iPhone SE (2020) , Xiaomi Mi Note 10 o i telefoni della serie Samsung Galaxy A , a meno che Google non decida di presentare il nuovo Pixel 4a quasi subito, evitando così che i clienti che necessitano un nuovo dispositivo economico, si riversino sulla concorrenza.

Pixel 4a in arrivo?

La maggior parte delle volte in cui un telefono va fuori produzione, capita di assistere in contemporanea, o quasi, al lancio del modello successivo. Per fare qualche esempio, Samsung Galaxy S10 è uscito di scena esattamente nel giorno del lancio di Galaxy S20 , mentre a iPhone XR è stato dato il benservito da Apple durante l'evento di lancio di iPhone 11 . Talvolta può capitare, invece, che i telefoni vengano tolti dalla vendita poco prima, come spesso accade con i modelli di OnePlus .

La sospensione di Google Pixel 3a, quindi, potrebbe suggerire che forse Pixel 4a sia proprio dietro l'angolo. Le indiscrezioni indicavano genericamente luglio come mese di uscita, ma altre voci hanno invece più prudenzialmente suggerito che Pixel 4a verrà svelato verso la fine dell'anno, insieme a Pixel 5 .

Sembra quindi molto probabile che la scomparsa di Pixel 3a preannunci la presentazione di Google Pixel 4a, quindi se state aspettando per acquistare il nuovo modello economico di Google, potrebbe non essere necessario attendere molto. Dopo aver ottenuto le certificazioni richieste da FCC e BIS, il prossimo smartphone di Google è stato ora individuato presso l'IMDA di Singapore. Le informazioni, in questo caso, non rivela molto di nuovo sul dispositivo e suggeriscono che lo smartphone supporterà la connettività 4G e avrà anche WiFi, Bluetooth e NFC, una configurazione piuttosto tradizionale.

Google Pixel 4a, specifiche e caratteristiche

Come già in precedenza con Pixel 3a, Pixel 4a dovrebbe offrire l'esperienza di utilizzo di Android puro a un prezzo accessibile. Il telefono potrebbe anche fornire prestazioni della fotocamera simili a quelle dei dispositivi Pixel più costosi. Secondo quanto riferito in precedenza, Pixel 4a sarà dotato di un display AMOLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD + (2340 x 1080 pixel). La fotocamera selfie potrebbe anche essere spostata in un intaglio a doppio foro invece di trovarsi sulla cornice superiore. È possibile che Pixel 4a monti un SoC Snapdragon 730 con 6 GB di RAM a disposizione e venga venduto con due varianti di archiviazione, presumibilmente con 64 GB e 128 GB di memoria UFS 2.1. In termini di fotocamere, Google Pixel 4a ospiterà una fotocamera posteriore da 12 megapixel, mentre sull’altro lato si troverà quella anteriore da 8 megapixel. Altre specifiche potrebbero includere una batteria da 3080 mAh, un caricabatterie rapido da 18W, jack audio da 3,5 mm e un sensore di impronte digitali sul retro.