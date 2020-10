OnePlus Z: il nome ufficiale potrebbe essere OnePlus Nord

OnePlus Z è già diventato uno degli smartphone più attesi dell’anno. Un nuovo leaker molto affidabile indica però che questo non sarà il suo nome ufficiale.

Inizialmente si pensava che il primo smartphone di fascia media dell'azienda si sarebbe chiamato OnePlus 8 Lite, che in seguito diventò OnePlus Z. Oggi, a circa un mese dal suo rilascio ufficiale, un nuovo rumor afferma che OnePlus Z era solo un nome in codice utilizzato all’interno dell’azienda, e che in realtà il nome ufficiale sarà OnePlus Nord. Questo è quanto affermato dal noto leaker Max J. e da PhoneArena .

Ad aprile OnePlus ha depositato in India e in Europa una domanda di registrazione di marchio per il termine "Nord”, valido per diverse categorie di prodotti come cuffie, smartwatch, TV e soprattutto smartphone. Questo confermerebbe le ultime novità secondo cui questa volta il nuovo dispositivo di OnePlus potrebbe avere un nome molto diverso dal solito.

Va fatto notare che OnePlus deve ancora confermare sia la futura esistenza del dispositivo economico, sia il nome commerciale definitivo. Ma indipendentemente da ciò, ci sono già così tanti leak in circolazione che equivalgono quasi a una mezza conferma. Il rilascio ufficiale è previsto a luglio, iniziando dall’india, e segnerà il ritorno dell'azienda nel mercato degli smartphone economici . Il punto chiave sarà proprio la particolarità del sistema operativo Oxygen, che verrà reso molto più accessibile, senza perdere le funzionalità premium che contraddistinguono i dispositivi OnePlus.

Parlando di specifiche e caratteristiche, OnePlus Nord sarà un dispositivo non molto grande con un design che ricorda quello di OnePlus X. Il display avrà una diagonale di circa 6,4 pollici, con una risoluzione Full HD, e utilizzerà la tecnologia Super AMOLED con un refresh rate di 90Hz . Al suo interno è molto probabile che troveremo un processore Snapdragon 765G, che attualmente è il miglior chipset di fascia media prodotto da Qualcomm ad offrire anche il supporto al 5G. Se questo particolare dovesse rivelarsi vero, allora “Oneplus Nord” sarà uno dei primi dispositivi in India a utilizzare questo processore. Il comparto fotografico sarà composto da tre obbiettivi e dovrebbe essere molto simile a quello utilizzato su OnePlus 8 , mentre la fotocamera interna, seguendo le tendenze odierne, si trova alloggiata all’interno di un foro sul display.