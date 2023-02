Galaxy S23 Ultra, quasi battuto da iPhone SE in un test gaming

Gli smartphone Samsung Galaxy S23, S23 Plus e Galaxy S23 Ultra sono dotati di un hardware impressionante, che dovrebbe garantire grandi prestazioni. Integrano un chip Snapdragon 8 Gen 2 custom, oltre a memoria e RAM più veloci. Eppure, Galaxy S23 non è lo smartphone più veloce in circolazione, non riuscendo a eguagliare le prestazioni di iPhone 14, 13 o addirittura 12 (Si apre in una nuova scheda) nei benchmark.

Un test condotto recentemente sulle prestazioni gaming ha dimostrato addirittura che Galaxy S23 Ultra eguaglia a malapena l'iPhone SE dell'anno scorso, dotato dello stesso chip A15 Bionic di iPhone 13 e iPhone 14.

Come si può vedere nel video qui sopra, Samsung Galaxy S23 Ultra è riuscito a superare tutti i telefoni Samsung testati in precedenza dallo YouTuber Golden Reviewer (Si apre in una nuova scheda). Tuttavia, Galaxy S23 Ultra non è entrato nella sua top 10 dei migliori smartphone con le sue prestazioni: il telefono ha raggiunto una media di 55fps durante la sessione di gioco di 10 minuti. Inoltre, ha raggiunto una temperatura massima di 43,6ºC.

Subito dopo il Galaxy S23 Ultra, per prestazioni troviamo iPhone SE 2022: è riuscito a raggiungere 54fps a una temperatura di 45,1ºC.

Non sorprende che il Galaxy S23 Ultra abbia regalato prestazioni peggiori dell'iPhone 14 Pro Max con chip A16 Bionic e dell'iPhone 14 Plus con chip A15 Bionic. L'aspetto interessante è che altri dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 2 hanno ottenuto risultati migliori nello stesso test: Xiaomi 13 Pro per esempio ha raggiunto i 59,4 fps, registrando una temperatura di picco di soli 39,3ºC.

In conclusione, i nuovi telefoni presentano un hardware di fascia alta, superiore a quello della serie Galaxy S22 dello scorso anno. Eppure, sono lontani dall'essere i migliori in circolazione per quanto riguarda l'ottimizzazione del software e il raffreddamento.