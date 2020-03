Disney+: centinaia di titoli in arrivo nei prossimi mesi

La sfida con Amazon e Netflix sta per iniziare, e Disney Plus fa sul serio. Con un'offerta adatta a tutti i gusti e a tutte le età, Disney Plus rivoluzionerà le vostre abitudini in fatto di streaming, con dei contenuti che accontenteranno ogni componente della famiglia!

Se siete fan dei superereoi Marvel, verrete accompagnati dagli Avengers e gli X-Men con più di 30 film disponibili da subito. Se invece addentrarvi nello spazio è il vostro sogno, tutta la saga di Star Wars e i suoi Jedi vi accompagnerà nei viaggi interstellari, grazie anche alla nuova serie prodotta in esclusiva per Disney Plus, The Mandalorian .

Le profondità dell’universo in tutte le sue sfaccettature non sono l'unica cosa che troverete su Disney Plus: per gli instancabili curiosi del mondo che ci circonda avrete a disposizione anche i fantastici documentari National Geographic, magari accompagnati nella scoperta da Will Smith nella serie One Strange Rock.

Infine, ma non certo per importanza, se siete dei nostalgici di tutti quei VHS che hanno accompagnato la vostra infanzia e che ora sono ammassati negli scatoloni, preparate i fazzoletti: sul vostro schermo sono in arrivo i grandi classici Disney e Pixar! Dai commoventi primissimi esordi come Pinocchio e Dumbo, andate poi all'avventura con classici intramontabili come Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan, per poi arrivare ai più recenti, ma non meno strabilianti, Monster & Co., Frozen o Aladdin.

Per aiutarvi nel tentativo di distrarvi e non annoiarvi durante questa pandemia da coronavirus, Disney+ ha deciso di rendere disponibile in anticipo di qualche mese Frozen 2, a così poco tempo dalla sua uscita sul mercato in DVD! E possiamo aspettarci che lo farà anche per altri titoli.

Abbonamento annuale Disney Plus: da 69.99 euro a 59,99 euro Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non tendono a essere così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene. Vedi offerta

Disney+, come vederlo?

Potrete abbonarvi a Disney Plus dal sito ufficiale, per poi utilizzare questo servizio su tutti i vostri dispositivi, che siano smartphone, tablet o PC.

Sarà disponibile un'applicazione dedicata su tutti gli Smart TV più recenti, che siano ad esempio Samsung , LG , o Philips , oppure, se l'app non è disponibile sul vostro televisiore, utilizzando altri metodi come Chromecast .

Disney Plus è un servizio streaming che vi offrirà oltre 500 film, oltre 350 serie e ben 25 produzioni originali in esclusiva Disney Plus.

Preparate i pop corn, l'arrivo di Disney plus è dietro l'angolo!