Disney+ è compatibile con Chromecast?

Disney+ sarà presto disponibile in Italia, e fino al 23 marzo potrete risparmiare 10 euro abbonandovi per un anno dal sito ufficiale .

La nuova piattaforma con tutti i capolavori Disney, Marvel, Pixar, National Geographic e Fox garantirà ore e ore di intrattenimento a partire dal 24 marzo. Nel caso in cui non abbiate uno smart TV o una console di ultima generazione, Chromecast è una delle soluzioni che fa al caso vostro.

Per utilizzarlo sarà necessario semplicemente avere uno smartphone, un tablet o un PC con Google Chrome installato.

Chomecast è disponibile attualmente in due modelli, Chromecast e Chromecast Ultra: entrambi supportano Disney+, ma la versione Ultra vi permetterà di trasmettere i vostri contenuti anche in UHD e 4K se il televisore o lo schermo su cui volete trasmettere i contenuti supporta questi formati.

Abbonamento annuale Disney Plus: da 69.99 euro a 59,99 euro Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non tendono a essere così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene. Vedi offerta

Con Chromecast potrete trasmettere sul vostro televisore tutti i contenuti disponibili su Disney+, scegliendoli comodamente dal vostro smartphone, tablet o utilizzando Google Chrome sul vostro computer. Di seguito vi spiegheremo come poter guardare gli oltre 500 episodi disponibili de I Simpson, o come immergervi nello spazio profondo assieme a Baby Yoda con The Mandalorian .

Come vedere Disney+ con Chromecast

Connettete il vostro Chromecast al televisore e alla presa elettrica, si accenderà da solo;

Selezionate l’ingresso del vostro televisore cui avete connesso il Chromecast, per farlo premete sul telecomando il pulsante Source o Input;

Connettete Chromecast alla vostra rete Wi-Fi seguendo le indicazioni sullo schermo e fate lo stesso con il vostro dispositivo (che sia tablet, smartphone o computer);

Scaricate l’applicazione Disney+ o andate al sito web ufficiale ;

; Effettuate l’accesso con le vostre credenziali al portale streaming e scegliete il contenuto che volete guardare;

In caso usiate Google Chrome: selezionate l’icona con i tre pallini verticali in alto a destra, nel menu che compare fate click su “Trasmetti...”, e selezionate il vostro Chromecast;

In caso usiate uno smartphone o un tablet: sull’applicazione Disney+ premete sull’icona Trasmissione (l’icona è uno schermo stilizzato, situato solitamente nella parte laterale alta dello schermo), selezionate Chromecast tra le opzioni disponibili;

Il Chromecast trasmetterà sul vostro schermo il simbolo di Disney+, a questo punto premete Play sul contenuto che avete scelto;

Dopo una breve attesa potete finalmente godervi Disney+ comodamente dal vostro divano!

Alternative a Chromecast

Esistono molti modi per poter guardare Disney+ in alternativa all’utilizzo di un Chromecast. Se il vostro televisore è uno dei più recenti smart TV probabilmente potrete scaricare l’appd ufficiale di Disney+ dallo store, ma se così non fosse potrete utilizzare un box Android TV come Nvidia Shield , una console come Xbox One o PlayStation 4, oppure dispositivi simili a Chromecast come Amazon Fire TV o i Roku: sarà sufficiente scaricare sul dispositivo scelto l’applicazione dedicata a Disney+.

Per una maggiore praticità, infine, vi suggeriamo di creare il vostro account prima di accedere dall’app, abbonandovi via smartphone, tablet o PC.