Canon EOS R8: la full frame più leggera della gamma EOS R

Nella giornata di oggi, 8 febbraio 2023. Canon ha annunciato due nuove fotocamere mirrorless e due nuove lenti della famiglia RF. Stiamo parlando di Canon EOS R8 e Canon EOS R50, presentate insieme alle ottiche RF 24-50mm F4.5-6.3 e RF-S 55-210mm F5-7.1.

A settembre 2023, il sistema EOS R di Canon festeggia il suo quinto anniversario. La gamma vanta già alcune delle migliori fotocamere mirrorless sul mercato, soprattutto tra i modelli full frame ai quali si aggiunge la nuova Canon EOS R8, che si posiziona tra la EOS R6 II e la entry-level EOS RP.

Lo staff di Techradar ha avuto modo di provare EOS R8 in anteprima presso il quartier generale inglese di Canon. Sebbene la fotocamera ci abbia impressionato in alcune aree, abbiamo qualche dubbio che condivideremo con voi: di seguito trovate le nostre prime impressioni.

(Image credit: Future)

1. Canon EOS R8: sensore full frame, nome da APS-C?

Sorpresi dal fatto che la Canon EOS R8 non sia APS-C? Come biasimarvi. Canon ha generato un po' di confusione scegliendo il nome "Canon EOS R8".

Per fare un breve riassunto della gamma EOS R: Canon EOS R3 è l'ammiraglia full-frame mirrorless, seguita da EOS R5 e R5C, quindi da EOS R6 e EOS R6 II (oltre a EOS RP e EOS R). Tra i modelli mirrorless APS-C troviamo Canon EOS R7, EOS R10 (e ora EOS R50). Dove si colloca la EOS R8? All'interno della nomenclatura APS-C, nonostante sia una FF.

Canon va lodata per aver arricchito così rapidamente la sua gamma di fotocamere e obiettivi EOS R, visto che non sono passati nemmeno cinque anni dal lancio. In totale sono disponibili 13 fotocamere e 33 obiettivi Canon RF/RF-S. Ma ora le cose cominciano a farsi confuse, soprattutto per quanto riguarda EOS R7 e EOS R8.

Il formato del sensore sta diventando sempre meno importante ai fini del nome che sembra basarsi maggiormente sulle reali capacità di ciascun modello. La EOS R7 ha un sensore APS-C più piccolo, ma vanta ben 32,5MP (contro i 24MP dell'EOS R8), una batteria superiore e l'IBIS (stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo), quindi può essere considerata di fascia più alta rispetto alla EOS R8.

(Image credit: Future)

2. EOS R8 è la full frame più leggera di Canon

Nonostante abbia ripreso gran parte della tecnologia della Canon EOS R6 II, compreso il sensore full-frame da 24,2 MP, la EOS R8 ha le stesse dimensioni della entry level EOS RP. Pesa persino qualcosa in meno con i suoi 461g comprese batteria e scheda di memoria

A completare il kit c'è il nuovo obiettivo RF 24-50 mm f/5-6,3, disponibile in boundle con la EOS R8. Sulla carta, questo nuovo obiettivo non entusiasma, ma con un peso di 210 g e un design super compatto, si abbina alla perfezione con la R8.

Basti pensare che il kit EOS R8 e RF 24-50mm f/5-6.3 pesa meno di 700g, incredibile se si considera trattarsi di un modello full frame con mirino EVF abbinato a uno zoom.

(Image credit: Future)

3. Specifiche video sopra le aspettative

"Ibrido" è la parola d'ordine per Canon. Non a caso l'azienda sta facendo del suo meglio per incrementare le specifiche video delle sue ultime fotocamere mirrorless con attacco RF. I limiti di registrazione video di 30 minuti sono stati eliminati e, proprio come la EOS R6 II, la EOS R8 può, in teoria, riprendere per un tempo illimitato.

EOS R8 include il profilo log più popolare di Canon, Canon Log 3. Conosciuto più semplicemente come C Log 3, questo profilo di colore consente interventi capillari in post produzione, offrendo un ampio controllo su contrasto e colore.

Siamo rimasti molto sorpresi dall'inclusione del falso colore. Si tratta di uno strumento estremamente utile che i registi utilizzano per controllare i livelli di esposizione, anche se per trovarlo bisogna scavare nel menu.

L'ingresso per il microfono e il jack per le cuffie sono un'altra specifica sorprendente viste le dimensioni complessive della fotocamera, che dispone anche di uno schermo con angolazione variabile e di un tasto dedicato per foto e video. Nel complesso, la EOS R8 sembra un ibrido molto capace in entrambi gli ambiti.

(Image credit: Future)

4. Il prezzo è... Canon

Le fotocamere Canon hanno quasi sempre un prezzo più alto rispetto alla concorrenza diretta di Nikon, Fujifilm, Sony e Panasonic. Per questo una fotocamera con la stessa potenza della EOS R6 II, ma con un prezzo più accessibile, farà contenti molti utenti Canon.

C'è un grosso "ma", ed è uno dei motivi per cui la EOS R8 è più economica della EOS R6 II: si tratta di un corpo macchina entry-level privo di tropicalizzazione. Certo, le funzioni e le prestazioni sono simili a quelle della EOS R6 II, ma il design non è lo stesso. Si tratta quindi di un buon compromesso qualità prezzo? È migliore rispetto alle alternative?

Probabilmente i fan di Canon saranno attratti dalla EOS R8, un'opzione molto interessante per coloro che devono ancora effettuare il passaggio da reflex a mirrorless. Del resto, se lo scopo è cambiare sistema si possono trovare parecchi modelli con specifiche simili o migliori nella stessa fascia di prezzo, sia in casa Sony che tra gli altri produttori.

(Image credit: Future)

5. A chi si rivolge la R8?

Se siete persone che amano il bicchiere mezzo pieno, la EOS R8 è una fotocamera molto più interessante di quanto non si possa dire guardando la sua scocca. Sensore full-frame da 24 MP, mirino EVF e schermo multiarticolato, video 4K/60p con Canon C-Log 3... Diamine, c'è anche il falso colore.

Ma se avete la mentalità del bicchiere mezzo vuoto, vi chiederete se il pubblico a cui è destinata questa fotocamera sia in grado di utilizzare queste funzioni. Il layout dei comandi è molto semplice, troppo semplice per gestire funzioni così avanzate. Se si vuole ottenere il massimo dalla EOS R8, bisognerà conoscere il menù e le sue sezioni a menadito: ad esempio, la modalità Raw Burst a 30 fps non è presente nella ghiera delle modalità di scatto.

La EOS R8 si posiziona tra le fotocamere full-frame entry-level meno costose come la EOS RP e la Nikon Z5, che vantano un sensore FF e un set completo di funzioni foto e video, e le fotocamere full-frame di livello medio che offrono una migliore qualità costruttiva, una maggiore durata della batteria e una generosa gamma di controlli fisici.

La vera domanda è: "A chi è destinata la EOS R8?". Probabilmente all'amatore avanzato che cerca una buona ibrida e non ha bisogno di un corpo super resistente. Potrebbe andare benissimo per la fotografia in studio, anche se qualche MP in più non guasterebbe per le foto catalogo; di certo un modello cosi compatto sarebbe ideale da portare in montagna durante una trekking, se solo la EOS R8 fosse tropicalizzata...

In definitiva è difficile trovare un pubblico di riferimento specifico, ma siamo convinti che la EOS R8 si ritaglierà la sua nicchia tra i fotografi Canon.