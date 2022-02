BAFTA 2022, i candidati dimostrano il vero potere dello streaming

I candidati ai BAFTA 2022 sono stati annunciati: Netflix, HBO Max e altri giganti dello streaming stavolta la fanno da padrone.

I candidati di quest'anno, annunciati il 3 febbraio, sono più eterogenei che mai. Tra nuove stelle e veterani della competizione, possiamo definire la corsa ai premi più prestigiosi di quest'anno come particolarmente "inclusiva".

Considerando il numero di candidati in lizza delle produzioni originali delle varie piattaforme streaming, servizi come Netflix, Prime Video e Apple TV Plus potrebbero vincere i premi più importanti.

Will Smith è il padre di Serena e Venus Williams' father in Una famiglia vincente - King Richard. (Image credit: Warner Bros.)

Se prendiamo come esempio il premio per il miglior film, tre dei cinque candidati - Dune, Il potere del cane e Don't Look Up, sono state produzioni originali rilasciate come film Netflix e film HBO Max.

Tutti e tre sono usciti anche nei cinema, oltre che sui suddetti servizi streaming. Ma il fatto che siano candidati al miglior film prova che le migliori piattaforme streaming sono abbastanza potenti da riuscire a prevalere su altri film rilasciati in esclusiva sul grande schermo, come Belfast e Licorice Pizza.

Complessivamente, le piattaforme streaming più popolari hanno conquistato 51 candidature su 132. Dune ne conta 11, Il potere delk cane 8, Don't Look Up 4 e Una famiglia vincente - King Richard 3.

51 candidature corrisponde al 39% del totale, il che è piuttosto impressionante se consideriamo che la popolarità dello streaming di film e serie TV è iniziata a crescere nel mondo solo negli ultimi 10-15 anni, molto poco rispetto al cinema tradizionale.

Loki è una delle incredibili serie TV Marvel disponibili su Disney Plus. (Image credit: Marvel/Disney)

Curiosamente, due dei franchise più grandi al mondo (Star Wars e Marvel) non si sono conquistati neanche una delle candidature.

Solo nel 2020, Marvel ha rilasciato le sue prima cinque serie TV Disney Plus, tra cui WandaVision e Loki. Anche altri progetti Star Wars, come The Mandalorian, The Bad Batch e Star Wars: Vision hanno fatto il loro debutto su Disney Plus, ricevendo molti consensi da parte del pubblico.

Neanche Spider-Man: No Way Home è riuscito nell'impresa. Naturalmente, è raro trovare produzioni Star Wars o film di supereroi a a eventi come i BAFTA, gli Emmy e gli Oscar in lizza per i premi più importanti. Eppure, è abbastanza strano che film come Black Widow o Shang-Chi non abbiano ricevuto neanche una nomination per gli effetti speciali, i costumi o il sonoro.

In ogni caso, i candidati ai BAFTA 2022 dimostrano come il mondo dell'intrattenimento stia cambiando. Sempre più film e serie TV sono disponibili, spesso in esclusiva, sulle piattaforme streaming più famose, e spesso le produzioni originali sono abbastanza valide da meritarsi premi e nomination.