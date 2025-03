Le migliori offerte Ali Express di marzo 2025

AliExpress è ormai una delle piattaforme più popolari per chi cerca articoli di ogni genere a prezzi convenienti. Tuttavia, con così tante promozioni disponibili, trovare le offerte davvero vantaggiose può essere complicato. Per questo motivo, abbiamo creato questa selezione settimanale, in cui raccogliamo i prodotti con i ribassi più interessanti, che in alcuni casi superano il 50%.

Va ricordato, però, che queste promozioni hanno una durata limitata e includono la spedizione gratuita, quindi conviene approfittarne prima che scadano! Se non lo avete ancora fatto, registratevi su AliExpress, aggiungete questa pagina ai preferiti e tornate a trovarci la prossima settimana per non perdervi le nuove offerte.

Se siete amanti del risparmio (e chi non lo è?), vi consigliamo di dare un’occhiata anche alle promozioni giornaliere di Amazon, ai migliori codici sconto della settimana e alle occasioni imperdibili sui prodotti da supermercato. Per ricevere aggiornamenti in tempo reale, potete iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati, con sezioni specifiche per offerte generali, tecnologia e abbigliamento sportivo.

AliExpress: Le 3 migliori offerte della settimana

SoundPEATS GoFree 2

I SoundPEATS GoFree2 sono cuffie wireless con Bluetooth 5.3, progettate per offrire un suono di alta qualità e un'ottima stabilità durante l'uso. Dotate di un driver da 16,2 mm con tecnologia per l’amplificazione dei bassi, garantiscono un audio potente e chiamate nitide grazie al doppio microfono con riduzione del rumore.

L’autonomia della batteria arriva fino a 35 ore, rendendole perfette per ascoltare musica, gestire chiamate o giocare senza interruzioni. Il design open-ear permette di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, mentre la certificazione IPX5 le rende resistenti all'acqua, ideali per allenamenti e attività all'aperto.

È possibile collegarle a due dispositivi contemporaneamente, rendendo il passaggio tra smartphone, tablet o PC ancora più pratico. Inoltre, tramite l’app SOUNDPEATS, si può personalizzare l’esperienza audio secondo le proprie preferenze. Compatibili sia con iPhone che Android, sono un'opzione versatile per chi desidera praticità e qualità sonora. Ora disponibili a 26,39€ invece di 61,37€, con uno sconto del 56%.

Speaker Tronsmart Mega

Il Tronsmart Mega è uno speaker Bluetooth pensato per chi desidera un suono potente e di alta qualità. Con una potenza di 40W, offre bassi profondi e un audio immersivo, perfetto per la musica, i film o per animare una serata.

Uno dei suoi punti di forza è il pannello touch con controlli gestuali, che rende la gestione intuitiva e immediata. La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile fino a 30 metri, permettendo di spostarsi liberamente senza perdere il segnale. Per chi vuole un suono ancora più coinvolgente, la funzione True Wireless Stereo (TWS) consente di abbinare due dispositivi e amplificare l’esperienza audio.

Versatile e ricco di funzionalità, il Tronsmart Mega supporta NFC per un’associazione rapida, dispone di uno slot per MicroSD per ascoltare la musica direttamente dalla scheda di memoria e integra il controllo vocale per un utilizzo ancora più pratico. Ora disponibile a 47,39€ invece di 121,51€, con uno sconto del 60%.

Mouse Attack Shark X6

L’Attack Shark X6 è un mouse da gaming con tripla modalità di connessione (cablata, 2.4G e Bluetooth 5.2), progettato per garantire un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Grazie alla sensibilità regolabile tra 800 e 26.000 DPI e un’accelerazione di 50G, assicura movimenti rapidi e una precisione elevata in qualsiasi situazione.

La sua base di ricarica magnetica touch con illuminazione RGB non solo mantiene il dispositivo sempre pronto all’uso, ma offre anche effetti luminosi personalizzabili, aggiungendo un tocco estetico alla postazione di gioco. Con un peso ultraleggero di circa 55 grammi, una durata della batteria fino a circa 65 ore e una struttura ergonomica, è ideale anche per lunghe sessioni di gioco.

Compatibile con Windows, Mac e Android, include un driver per la personalizzazione delle macro, permettendo di configurare DPI, tasti e sequenze di comandi per un controllo su misura. Ora disponibile a circa 32,59 euro invece di circa 80,55 euro, con uno sconto del circa 59%.

AliExpress: Le offerte della settimana

- Insegna LED Game Room: circa 26,59 euro invece di circa 91,69 euro (sconto di circa 71%)

- Striscia LED: circa 12,63 euro invece di circa 38,97 euro (sconto di circa 67%)

- Fotocamera per bambini: circa 17,19 euro invece di circa 36,57 euro (sconto di circa 53%)

- Drone pieghevole: circa 11,63 euro invece di circa 35,53 euro (sconto di circa 67%)

- Action figure di Deadpool: circa 14,85 euro invece di circa 38,56 euro (sconto di circa 61%)

- Mini proiettore portatile: circa 15,61 euro invece di circa 48,11 euro (sconto di circa 67%)

- Action figure di Wolverine: circa 22,30 euro invece di circa 72,03 euro (sconto di circa 69%)

- Insegna LED Coffee: circa 15,34 euro invece di circa 52,49 euro (sconto di circa 70%)

- Speaker multifunzione con sveglia e caricabatterie: circa 12,95 euro invece di circa 28,04 euro (sconto di circa 53%)

- Mini stampante termica: circa 13,39 euro invece di circa 32,19 euro (sconto di circa 58%)

- Cane porta-oggetti: circa 20,99 euro invece di circa 69,97 euro (sconto di circa 70%)

- Action figure NECA di Freddy Krueger: circa 17,49 euro invece di circa 54,66 euro (sconto di circa 68%)

- Libro delle Ombre della serie TV Streghe: circa 17,84 euro invece di circa 69,52 euro (sconto di circa 74%)

- Insegna LED Arcade: circa 25,49 euro invece di circa 84,97 euro (sconto di circa 70%)

- Action figure NECA di Alien: circa 34,69 euro invece di circa 102,03 euro (sconto di circa 66%)