Arrivano i primi schermi da 1000 Hz Dual mode, ma a che servono?

Philips e AOC hanno svelato i nuovi gaming monitor da 1.000 Hz.

Rivendicano di essere i "primi monitor gaming da 1.000 Hz al mondo", nonostante l'imminente monitor AntGamer previsto per il 2026.

Entrambi utilizzeranno lo stesso pannello con una funzionalità dual-mode (doppia modalità).

Con il CES 2026 all'orizzonte, possiamo aspettarci l'arrivo di diverse novità nell'hardware per PC e, fortunatamente, Philips e il suo marchio gemello AOC hanno già svelato nuovi monitor che sembrano, a dir poco, estremi.

Come riportato dai nostri colleghi di PC Gamer, Philips e AOC hanno presentato due gaming monitor con refresh rate da 1.000 Hz: il Philips Evnia 27M2N5500XD e l'AOC Agon Pro AGP277QK, entrambi i quali utilizzeranno lo stesso pannello. Entrambi supporteranno la modalità dual-mode, consentendo agli utenti di passare rapidamente dalla risoluzione QHD predefinita e 500 Hz a quella HD a 1.000 Hz.

Philips e AOC rivendicano il titolo di "primi monitor gaming da 1.000 Hz al mondo", ma ciò dipenderà in gran parte da quali monitor saranno messi in vendita per primi: l'Evnia 27M2N5500XD, l'Agon Pro AGP277QK e il monitor AntGamer (annunciato in precedenza a settembre), tutti previsti per il 2026.

A parte un rapporto di contrasto di 2000:1, la certificazione VESA DisplayHDR 400 e un tempo di risposta GtG di 1 ms, non abbiamo ancora le specifiche complete dei display Philips e AOC. Tuttavia, con il nuovo hardware atteso a gennaio, non dovrebbe volerci molto prima di avere un quadro completo su questi monitor.

Tuttavia, molti (me compreso) si staranno chiedendo a chi siano esattamente destinati questi monitor, poiché 1.000 Hz sembra esagerato, anche per i gamer competitivi. È anche degno di nota il fatto che la qualità dell'immagine, quando si utilizza l'interruttore dual-mode, sarà significativamente ridotta, poiché scenderà a HD (1920 x 1080) anziché QHD (2560 x 1440).

Analisi: non voglio fare il guastafeste, ma nessuno ha bisogno di un gaming monitor da 1.000 Hz

(Image credit: Philips / AOC)

Con una frequenza di aggiornamento di 500 Hz, siamo già al limite dell'eccesso, dato che la maggior parte degli utenti non noterà una differenza tra 144 Hz e 240 Hz. Una spinta a 1.000 Hz, tuttavia, sembra del tutto superflua, poiché non esistono quasi giochi moderni in grado di superare i 240 fps (fotogrammi al secondo), ed è già molto difficile raggiungere quel frame rate.

Suppongo che tutto dipenderà dal costo di entrambi questi monitor e, se si prendono come riferimento gli attuali monitor dual-mode da 27 pollici, mi aspetto che siano molto costosi.

Sono certo che un giorno arriverà il momento in cui refresh rate così elevati saranno rilevanti, ma per ora, vedo questo come nient'altro che un eccesso di Philips e AOC. Chissà. Forse mi sbaglierò.