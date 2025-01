Netflix porta il download delle stagioni su iPhone e iPad: finalmente offline senza limiti

Nei momenti in cui la rete domestica è andata offline, guardare contenuti in streaming su iPad e iPhone è stato complicato. Se solo fosse stato disponibile prima questo aggiornamento: la possibilità di scaricare intere stagioni in un solo tocco.

Probabilmente la connessione 5G instabile del mio iPhone non avrebbe aiutato, ma se avessi potuto scaricare in anticipo tutte le puntate di Squid Game o Man on the Inside, avrei avuto tutto pronto senza dovermi preoccupare della connessione internet.

Questa funzione, disponibile su alcuni dei migliori servizi di streaming, non è una novità assoluta. Gli utenti Android, ad esempio, hanno già avuto accesso a questa opzione da tempo. Sul mio Samsung Galaxy S25 Ultra, Netflix ha offerto questa possibilità fin dal primo avvio dell’app.

Come ottenerlo

(Image credit: Future)

La nuova funzione di download non era ancora disponibile sul mio iPhone 16 Pro Max quando l'ho controllata, ma ho trovato un modo rapido per attivarla. Dopo aver cancellato e reinstallato l'app, è comparsa subito. Ora il centro di gestione dei download di Netflix è stato spostato nella sezione Il mio Netflix, e per gli spettacoli che supportano il download è comparsa l'opzione Scarica la stagione accanto all'icona di condivisione.

Nel caso di serie con più stagioni, il pulsante indicherà "Scarica la Stagione 1" o quella attualmente selezionata. Per le serie limitate o quelle con un’unica stagione, come A Man on the Inside, l’opzione si trasforma in "Scarica 8 episodi".

Utilizzando una connessione WiFi, il download di otto episodi di A Man on the Inside ha richiesto circa un minuto. Per testare la funzione, ho attivato la modalità aereo e ho potuto riprodurre qualsiasi episodio senza problemi.

Ho anche verificato la gestione dei download: è possibile eliminare singoli episodi o l’intera stagione con un solo tocco, rendendo la funzione ancora più pratica.

(Image credit: Future)

La possibilità di guardare i contenuti di Netflix offline è un'aggiunta davvero utile. Quando a casa nostra mancava la connessione, eravamo costretti a limitarci a ciò che potevamo vedere in streaming in quel momento, il che spesso non era molto. In quelle occasioni siamo persino tornati ai DVD, il vecchio metodo per avere accesso immediato a intere stagioni dei nostri programmi preferiti. Se questa funzione fosse stata disponibile allora, sarebbe stata una vera salvezza per le maratone di serie.

Non c'è alcuna ragione tecnica evidente per cui Netflix abbia ritardato questa funzione sui migliori iPhone e iPad rispetto ai dispositivi Android. Speriamo che non diventi una tendenza quella di rilasciare aggiornamenti separatamente per diverse piattaforme.

Dopo l’ennesimo aumento dei prezzi su tutti i piani di abbonamento, questa portabilità dei contenuti offline è il minimo che Netflix potesse offrire agli utenti.