Avete una Sony Alpha? Allora non potete perdere questa offerta

L'Amazon Prime Day sta per giungere al termine, e quest'anno abbiamo visto tante offerte interessanti dedicate ai fotografi. In particolare, oltre ai numerosi accessori come treppiedi e borse da viaggio per fotocamere, quest'anno sono spuntate diverse offerte interessanti sulle lenti Sony E-Mount dedicate a mirrorless APS-C e full frame di casa Sony.

In particolare vogliamo segnalarvi un'offerta pubblicata il 12 luglio e presente nella nostra pagina dedicata Prime Day: fotografia e fotocamere che oggi è scesa ulteriormente di prezzo e, a nostro avviso, rappresenta una delle migliori proposte del Prime Day 2022.

Stiamo parlando dello sconto del 46% applicato sul prezzo di listino dell'obiettivo Sony SEL-85F18, una lente da 85mm con apertura f1.8 concepita per le fotocamere full frame della serie Alpha.

Questo obiettivo si caratterizza per un formato compatto e per un sistema di messa a fuoco preciso e silenzioso, che sommato all'ottimo AF di fotocamere come Sony A7III o A7RIV si avvicina molto alla perfezione. La distanza di messa a fuoco minima di 0,8m consente di ottenere ottimi scatti ravvicinati, mentre il morbido bokeh si rivela ideale per i ritratti.

Grazie al design con guarnizioni a prova di polvere e umidità potete scattare in sicurezza anche negli ambienti più impegnativi o in presenza di vento e pioggia leggera.

Se siete in cerca di una lente prima di ottima qualità a un prezzo accessibile o volete vedere la differenza qualitativa tra gli zoom che trovate nel kit e un obiettivo a focale fissa molto luminoso, vi consigliamo vivamente questo 85mm di casa Sony.

(opens in new tab) Sony SEL-85F18 a €379 (opens in new tab) Lente AF con attacco E-Mount per fotocamere mirrorless full frame della serie Alpha, Ottima per ritrattistica, sistema di messa a fuoco rapido e silenzioso, resistente ai fattori ambientali. Costruzione compatta e leggera.