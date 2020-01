Asus Zephyrus G14, il notebook gaming da 14 pollici più veloce al mondo

Asus ha fatto il botto al CES 2020 , con PC desktop e notebook da gioco, l'ultimo dei quali è un modello che l'azienda definisce il portatile da gioco da 14 pollici più potente al mondo. Il modello in questione è l’Asus Zephyrus G14 che sicuramente racchiude una discreta potenza in un corpo piuttosto sottile dallo spessore di 17,9 mm e un peso di 1,6 kg.

G14 monta uno dei nuovi chip mobile di AMD, il Ryzen 7 4800HS (8 core e 16 thread); è abbinato a una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 (con 6 GB di RAM video). Sul fronte della memoria, sono disponibili 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD M.2 NVMe PCIe fino a 1 TB di storage.

Sono disponibili più opzioni per lo schermo da 14 pollici, il migliore dei quali, almeno per i giocatori, ha una risoluzione Full HD con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, oltre all'adaptive sync di AMD, copertura al 100% dello spazio sRGB e certificazione Pantone.

Si può anche optare per lo stesso display ma con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e nessun adaptive sync, o un pannello con risoluzione 2.560 x 1.440 pixel da 60Hz, ma con adaptive sync. Tutti i pannelli in questione sono IPS e sfoggiano cornici molto sottili.

Asus afferma che il G14 offre 10 ore di autonomia e la ricarica si effettua tramite una delle porte USB-C (anche se l'altro connettore di tipo C non è in grado di erogare energia). Il notebook beneficia del supporto Wi-Fi 6 e di una tastiera retroilluminata con una cerniera ErgoLift che inclina la tastiera ad un’angolazione più confortevole.

(Image credit: Asus)

Asus afferma inoltre che G14 include un innovativo sistema di raffreddamento e la tecnologia "AniMe Matrix" sulla coperchio di alcuni modelli. Quest'ultimo vanta una matrice di 1.215 mini LED con cui visualizzare elementi grafici come GIF o messaggi animati.

I DJ possono potenzialmente usare AniMe Matrix per animazioni che reagiscono alla musica riprodotta, ad esempio, e con il tempo Asus prevede di aggiungere ulteriori chicche come la visualizzazione del livello della batteria o delle notifiche via mail.

Questo laptop da gioco sembra lodevolmente compatto per la potenza offerta e vanta interessanti chicche. La buona notizia è che la data d'uscita non è lontana, Asus Zephyrus G14 dovrebbe essere in vendita a fine marzo (non sappiamo se arriverà anche in Italia). Nessun prezzo è stato ancora annunciato, però.

(Image credit: Asus)

I prodotti TUF

Non contenta di Zephyrus G14, Asus ha anche rivelato un sacco di nuovi notebook Gaming della famiglia TUF (The Ultimate Force), con un paio di nuovi modelli da 15 pollici e 17 pollici. I prodotti presentati al CES sono TUF Gaming A15 e A17, che montano chip AMD Ryzen 4000, e questi modelli dovrebbero essere disponibili anche a fine marzo, esattamente come G14.

I notebook TUF Gaming F15 e F17 saranno disponibili nel 2020 con processori Intel Core di decima generazione. A15 e A17 monteranno un APU Ryzen 4000 (fino a 8 core, 16 thread), presumibilmente abbinati ad un massimo di 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz.

TUF Gaming A15 monta uno schermo Full HD da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e la tecnologia adaptive sync di AMD; la GPU più potente disponibile è Nvidia RTX 2060 .

Per lo storage include un SSD NVMe PCIe fino a 1 TB. TUF Gaming A17 è equipaggiato con un display Full HD da 17,3 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e adaptive sync. La grafica migliore è GeForce GTX 1660 Ti e lo storage massimo è di nuovo affidato ad un SSD PCIe da 1 TB.

Come sempre, i laptop TUF sono progettati per essere robusti e durevoli, rispettano lo standard MIL-STD-810H, e dovrebbero quindi sopravvivere a qualche urto o piccola caduta. Questi modelli sono anche più compatti rispetto ai loro predecessori, con le varianti da 15 pollici più piccole del 7% e i modelli da 17 pollici dell'8%, secondo Asus. I prezzi devono ancora essere confermati.

PC desktop

Come se non bastasse, Asus ha introdotto anche nuovi PC desktop da gioco , tra cui ROG Strix GA35 e GT35 che nelle configurazioni più potenti fanno quasi paura. Stiamo parlando di PC gaming equipaggiati con Ryzen 9 3950X nel caso di GA35, che sarà disponibile da fine aprile nel Regno Unito, mentre GT35 arriverà in seguito e sarà equipaggiato con processori Intel Core di decima generazione.

La scheda grafica più potente disponibile è la GeForce RTX 2080 Ti ; potrete montare fino a 64 GB di RAM, un SSD NVMe PCIe da 1 TB, oltre a un disco rigido da 1 TB o 2 TB.

Il raffreddamento è coadiuvato da un telaio multi-zona che Asus definisce ottimizzato per un corretto flusso d'aria, grazie al design Wind Shear che include elementi come bocchette dell'aria più ampie. Questi modelli di fascia alta si affiancano ai nuovi ROG Strix GA15 e GT15, progettati per essere compatti e portatili, ma mantenendo comunque un buon livello di prestazioni.

GA15 permetterà di scegliere tra l’ AMD Ryzen 7 3700X o il Ryzen 5 3600X per la CPU, la scheda grafica più potente sarà RTX 2070 Super e la RAM potrà arrivare fino a 16 GB. Lo spazio di archiviazione è affidato ad un SSD NVMe PCIe fino a 512 GB, insieme a un disco rigido da 1 TB o 2 TB.

Nonostante il case relativamente compatto, misura 17,8 x 34,3 x 42,7 cm e pesa 10 kg, Asus promette un raffreddamento impressionante, con un approccio simile al design del flusso d'aria visto in GA / GT35.

Il colosso di Taipei afferma che GA15 sarà disponibile da fine febbraio, mentre GT15 monterà processori Intel Core di decima generazione, proprio come GA / GT35. Ancora una volta, i prezzi non sono stati annunciati.